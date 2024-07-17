https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-erzincan-milletvekili-sarigulun-avukatlarindan-aciklama-adli-ve-cezai-hesap-sorulacak-1085939540.html
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'
Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:01+0300
2024-07-17T15:01+0300
2024-07-17T15:01+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa sarıgül
erzincan
avukat
açıklama
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CHP'li Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül, erzincan, avukat, açıklama
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül, erzincan, avukat, açıklama
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının, ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alındığını ve adli makamlara sunulduğunu bildirdi.
CHP'li Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.
Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.
Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.