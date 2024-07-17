CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: NATO 75 yıldır Türkiye’yi kandırıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trmp'a suikast yapacak
16:33
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:37
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-erzincan-milletvekili-sarigulun-avukatlarindan-aciklama-adli-ve-cezai-hesap-sorulacak-1085939540.html
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'
Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:01+0300
2024-07-17T15:01+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa sarıgül
erzincan
avukat
açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074509420_0:0:2662:1498_1920x0_80_0_0_29586be9a22cecd4db6842e95ade0d44.jpg
CHP'li Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/09/1074509420_0:0:2662:1998_1920x0_80_0_0_edb2a3b63b2310fcdc6bf5c711c5a715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül, erzincan, avukat, açıklama
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül, erzincan, avukat, açıklama

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: 'Adli ve cezai hesap sorulacak'

15:01 17.07.2024
© AA / Cem ÖzdelMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Cem Özdel
Abone ol
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının, ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alındığını ve adli makamlara sunulduğunu bildirdi.
CHP'li Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
POLİTİKA
Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала