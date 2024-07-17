https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bulgaristanda-asiri-sicaklar-sebebiyle-kirmizi-kategoride-uyari-verildi-1085921909.html
Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi
Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T01:43+0300
2024-07-17T01:43+0300
2024-07-17T01:43+0300
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Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-7-kentte-kirmizi-alarm-verildi-1085749285.html
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bulgaristan, avrupa, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, sıcaklık
bulgaristan, avrupa, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, sıcaklık
Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi
Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.
Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.
Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.
Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.