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Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi
Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.
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bulgaristan, avrupa, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, sıcaklık

Bulgaristan'da, aşırı sıcaklar sebebiyle 'kırmızı' kategoride uyarı verildi

01:43 17.07.2024
© AA / Berkan Çetinsıcak hava, günbatımı
sıcak hava, günbatımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Berkan Çetin
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Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.
Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.
Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.
Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.
İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
DÜNYA
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
11 Temmuz, 02:43
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