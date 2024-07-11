https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-7-kentte-kirmizi-alarm-verildi-1085749285.html

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi

Sputnik Türkiye

- İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T02:43+0300

2024-07-11T02:43+0300

2024-07-11T02:43+0300

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Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-ortaokula-kadar-akilli-telefonlar-egitim-amacli-da-kullanilamayacak-1085747931.html

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italya, avrupa, sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, uyarı, afrika