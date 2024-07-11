https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-7-kentte-kirmizi-alarm-verildi-1085749285.html
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
Sputnik Türkiye
- İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T02:43+0300
2024-07-11T02:43+0300
2024-07-11T02:43+0300
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Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-ortaokula-kadar-akilli-telefonlar-egitim-amacli-da-kullanilamayacak-1085747931.html
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italya, avrupa, sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, uyarı, afrika
italya, avrupa, sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, uyarı, afrika
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
- İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.
Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.
Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.
Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.
Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.
Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.