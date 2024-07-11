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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi
Sputnik Türkiye
- İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/italyada-ortaokula-kadar-akilli-telefonlar-egitim-amacli-da-kullanilamayacak-1085747931.html
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italya, avrupa, sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, uyarı, afrika
italya, avrupa, sıcaklık, sıcak hava, hava sıcaklığı, sıcak hava, uyarı, afrika

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte 'kırmızı' alarm verildi

02:43 11.07.2024
© AA / Piero Cruciattiİtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano - sıcak hava
İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Piero Cruciatti
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- İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.
Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.
Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.
Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.
Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.
Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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