https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1085645273.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası "süper hızlı tren" projesine dair ayrıntılar paylaştı. Uraloğlu, saatte 350 kilometre... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T12:04+0300

2024-07-08T12:04+0300

2024-07-08T12:04+0300

türkiye

istanbul

ankara

abdulkadir uraloğlu

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren hattı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren hatları hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, Ankara - İstanbul arası seyahatleri 80 dakika yani 1 saat 20 dakikaya düşürecek olan Süper Hızlı Treni Projesi ile ilgili de konuştu.Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık" dedi.Çerkezköy - Kapıkule inşaatı 2025 yılında tamamlanacakHalkalı – Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 82,87, altyapı işlerinde ise yaklaşık yüzde 97 olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule inşaatını 2025 yılı sonunda tamamlayacaklarını bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini duyuran Uraloğlu, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını belirtti.Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yük hem de yolcu taşımacılığında büyük avantajlar sağlanacağını vurgulayarak, şunları söyledi:'Ankara - İzmir arasında hızlı demiryolu inşa ediyoruz'Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi'nde gelinen son nokta hakkında da bilgi vererek, "Ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapmak için Ankara - İzmir arasında hızlı demiryolu inşa ediyoruz" diye konuştu. Ankara-İzmir arsındaki seyahat süresi 3 saat 30 dakika olacakAnkara-İzmir mevcut demiryolunun 824 kilometre, seyahat süresinin ise yaklaşık 14 saat olduğunu anımsatan Uraloğlu, projeyle iki şehir arasının 624 kilometre seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakika olacağını söyledi.Uraloğlu, Polatlı-Menemen arasında yapım çalışmaları devam eden 505 kilometrelik hattın Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin de devam ettiğini ifade etti.Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı, 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasının yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını duyurdu.Ankara ve İstanbul arasında daha hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni, Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak" dedi.Uraloğlu, proje hattının 344 kilometre uzunluğunda olacağını belirterek, proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 viyadük ile 120 kilometre uzunluğunda 52 tünel yapılacağını bildirdi. Uraloğlu, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek Süper Hızlı Tren ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika yani 1 saat 20 dakika sürecek" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, ayrıca yapımı planlanan projeler arasında Malatya-Narlı, Eskişehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum ve Delice-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projeleri olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-uraloglu-acikladi-antalya-havalimaninda-dun-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1085621214.html

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istanbul, ankara, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı