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Orban’dan AB Konseyi Başkanı Michel’e Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma çağrısı
Orban’dan AB Konseyi Başkanı Michel’e Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma çağrısı
Sputnik Türkiye
Alman Bild gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’e Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T00:45+0300
2024-07-16T00:46+0300
dünya
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viktor orban
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Gazetenin haberine göre Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi Başkanı Michel’e Çin ile ‘barış konferansı’ ile ilgili görüşmeye başlaması ve Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatılması çağrısı içeren bir mektup gönderdi.Haberde, “Orban mektubunda Çin’le ‘barış konferansı’ müzakerelerine başlanması, Rusya ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve ‘savaş ile ilgili tutumumuz nedeniyle saygısını kaybettiğimiz Güney ülkelerine yönelik ‘siyasi taarruza’ geçilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.A4 formatında yazılan 1.5 sayfalık mektubun 10 paragrafa bölündüğüne dikkat çekilen haberde, Orban’ın yazısında ‘askeri çatışmanın yoğunluğunun yakın gelecekte radikal biçimde artacağı’ değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.Macaristan Başbakanı’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya, Çin, Türkiye liderleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmelere ilişkin kısa bir değerlendirme sunduğuna dikkat çekilen haberde, Orban’ın aynı zamanda ‘dikkate alınması gereken bazı öneriler’ de sunduğunun altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abden-orban-boykotu-borrell-budapestedeki-toplantiya-alternatif-dusunuyor-1085864281.html
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alman basını, macaristan, viktor orban, ab, charles michel, barış
alman basını, macaristan, viktor orban, ab, charles michel, barış

Orban’dan AB Konseyi Başkanı Michel’e Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma çağrısı

00:45 16.07.2024 (güncellendi: 00:46 16.07.2024)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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Alman Bild gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’e Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatılması çağrısı içeren bir mektup gönderdiğini bildirdi.
Gazetenin haberine göre Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi Başkanı Michel’e Çin ile ‘barış konferansı’ ile ilgili görüşmeye başlaması ve Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatılması çağrısı içeren bir mektup gönderdi.
Haberde, “Orban mektubunda Çin’le ‘barış konferansı’ müzakerelerine başlanması, Rusya ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve ‘savaş ile ilgili tutumumuz nedeniyle saygısını kaybettiğimiz Güney ülkelerine yönelik ‘siyasi taarruza’ geçilmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
A4 formatında yazılan 1.5 sayfalık mektubun 10 paragrafa bölündüğüne dikkat çekilen haberde, Orban’ın yazısında ‘askeri çatışmanın yoğunluğunun yakın gelecekte radikal biçimde artacağı’ değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.
Macaristan Başbakanı’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya, Çin, Türkiye liderleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmelere ilişkin kısa bir değerlendirme sunduğuna dikkat çekilen haberde, Orban’ın aynı zamanda ‘dikkate alınması gereken bazı öneriler’ de sunduğunun altı çizildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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