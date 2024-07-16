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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-abd-nin-uzun-menzilli-fuze-karari-berlin-icin-asagilayicidir-1085910844.html
Lavrov: ABD nin uzun menzilli füze kararı Berlin için aşağılayıcıdır
Lavrov: ABD nin uzun menzilli füze kararı Berlin için aşağılayıcıdır
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2024-07-16T18:12+0300
2024-07-16T18:13+0300
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2026'dan itibaren Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahları Almanya'ya konuşlandırılacak olan ABD’nin bu kararıyla Almanya’yı küçük düşürdüğünü vurgulayan Lavrov, "Bugün, hükümeti ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Avrupa'daki krizin çözümüne, Rusya'ya yönelik Batı'dan gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımların eşlik etmesi gerektiğine de dikkat çekerek, “Avrupa'da ortaya çıkan krizin temel nedenlerini bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Siyasi ve diplomatik çözüme, Rusya’ya yönelik Avrupa-Atlantik yönünden gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımlar eşlik etmelidir” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi için gerekli koşulların ana hatlarını çizdiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna krizinin aşılmasına ilgi gösteren herkesi ulusal azınlıklar sorununu dikkate almaya çağırdığı konuşmasını, “Ukrayna'daki krizin aşılmasına samimi ilgi gösteren ve önerilerinde ulusal azınlıkların haklarına ilişkin temel sorunu dikkate alan herkese çağrıda bulunuyoruz. İstisnasız herkesi...” diye sürdürdü.‘Avrupa, tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır’Lavrov, Rusya’nın Ukrayna'daki mevcut krizi çözmek için bir çıkar dengesi aramaya hazır olduğunu, ancak karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varılırken Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçeklerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, sözlerini, “Karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varırken, kıta çapında gerçekten eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşturulmakta olduğu Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçekleri dikkate almamız gerekecek. Avrupa, bu nesnel-tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bir çıkar dengesi arayışına hazırız” diye sonlandırdı.Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savunmuştuJaponya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor" demişti.Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle "mükemmel bir uyum" sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği artırıyor" diye konuşmuştu.2017 yılında Almanya'nın savunmaya 38 milyar euro bütçe ayırdığını hatırlatan Scholz, bu rakamın 2028'de 80 milyar euro olacağını da ekledi.
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rusya, almanya, abd, ukrayna, uzun menzilli füze, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york
rusya, almanya, abd, ukrayna, uzun menzilli füze, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), new york

Lavrov: ABD nin uzun menzilli füze kararı Berlin için aşağılayıcıdır

18:12 16.07.2024 (güncellendi: 18:13 16.07.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler oturumunda
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler oturumunda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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New York’ta başlayan ve daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir dünya düzeni için çok taraflı işbirliği konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın ABD'nin uzun menzilli füzelerine ev sahipliği yapma kararının Berlin için aşağılayıcı olduğunu söyledi.
2026'dan itibaren Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahları Almanya'ya konuşlandırılacak olan ABD’nin bu kararıyla Almanya’yı küçük düşürdüğünü vurgulayan Lavrov, "Bugün, hükümeti ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Avrupa'daki krizin çözümüne, Rusya'ya yönelik Batı'dan gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımların eşlik etmesi gerektiğine de dikkat çekerek, “Avrupa'da ortaya çıkan krizin temel nedenlerini bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Siyasi ve diplomatik çözüme, Rusya’ya yönelik Avrupa-Atlantik yönünden gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımlar eşlik etmelidir” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi için gerekli koşulların ana hatlarını çizdiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna krizinin aşılmasına ilgi gösteren herkesi ulusal azınlıklar sorununu dikkate almaya çağırdığı konuşmasını, “Ukrayna'daki krizin aşılmasına samimi ilgi gösteren ve önerilerinde ulusal azınlıkların haklarına ilişkin temel sorunu dikkate alan herkese çağrıda bulunuyoruz. İstisnasız herkesi...” diye sürdürdü.

‘Avrupa, tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır’

Lavrov, Rusya’nın Ukrayna'daki mevcut krizi çözmek için bir çıkar dengesi aramaya hazır olduğunu, ancak karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varılırken Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçeklerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, sözlerini, “Karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varırken, kıta çapında gerçekten eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşturulmakta olduğu Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçekleri dikkate almamız gerekecek. Avrupa, bu nesnel-tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bir çıkar dengesi arayışına hazırız” diye sonlandırdı.

Scholz, ABD'nin ülkesine uzun menzilli füze konuşlandırma kararını savunmuştu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor" demişti.
Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle "mükemmel bir uyum" sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği artırıyor" diye konuşmuştu.
2017 yılında Almanya'nın savunmaya 38 milyar euro bütçe ayırdığını hatırlatan Scholz, bu rakamın 2028'de 80 milyar euro olacağını da ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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