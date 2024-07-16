https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/enerji-bakani-bayraktar-rusya-ile-40-yildir-calisiyoruz-tabii-ki-cok-ozel-bir-iliskimiz-var--1085908096.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Rusya ile 40 yıldır çalışıyoruz, tabii ki çok özel bir ilişkimiz var

Enerji Bakanı Bayraktar: Rusya ile 40 yıldır çalışıyoruz, tabii ki çok özel bir ilişkimiz var

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji ve doğal gaz konusunda Rusya, Çin ve ABD ile işbirliği yaptıklarını belirtti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T16:26+0300

2024-07-16T16:26+0300

2024-07-16T16:26+0300

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doğal gaz

gazprom

gazprom export

gazprom neft

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın enerji arz güvenliğini sağlamak için Türkiye’nin gaz transfer kapasitesini artırabileceğini belirtti. Bayraktar, teknik altyapının iyileştirilmesi halinde Türkiye’nin Bulgaristan’a yaptığı gaz transferinin 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe çıkarılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin LNG işleme kapasitesinden yararlanabileceğini söyledi. “İhtiyacımız olan şey şu; Türkiye-Bulgaristan enterkonneksiyon kapasitesinin Bulgar tarafında artması lazım” diyen Bayraktar, Türkiye’nin SOCAR ve Azerbaycan ile çözüm üretebileceğini ekledi. Türkiye’nin LNG işleme gemilerine yaptığı yatırımlardan bahseden Bayraktar, “Biz şu anda en az 25-30 milyar metreküp LNG rahatlıkla alabilecek durumdayız” dedi.Türkmenistan'dan da gaz tedariki yapılabilirBayraktar, Türkmenistan’dan gaz tedariki konusunda anlaşmalar yapmayı planladıklarını belirterek, “Bu ay içerisinde Türkmenistan ziyareti planlıyorum. Ümit ediyorum orada bir netice alıp tarihimizde ilk kez belki Türkmen gazını Türkiye’ye ulaştırmış oluruz” dedi. Bakan, ilk etapta 1,5-2 milyar metreküplük bir doğal gaz arzının söz konusu olabileceğini ekledi.Rusya’nın Türkiye’ye doğal gazda indirim yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlayan Bayraktar, “Biz Gazprom ile yaklaşık 40 yıla yakındır çalışıyoruz. Elbette ki çok daha özel bir ilişkimiz var” dedi. Ayrıca, “Geçtiğimiz yıl yaz ve kış aylarında fiyat formülünden bağımsız, bazı özel fiyatlar alıyoruz” şeklinde ekledi. BOTAŞ’ın Rusya’ya borcu olduğu yönündeki tartışmalara da değinen Bayraktar, “Bizim kimseye borcumuz yok. Asla öyle bir şey söz konusu değil” dedi.Irak-Ceyhan petrol boru hattının onarım gerekçesiyle kapatılmasıyla ilgili olarak Bayraktar, “Sorunun kimden kaynaklı olduğunu görüyorsunuz” dedi ve Irak ile yeni bir proje başlatabileceklerini ekledi. Bayraktar, “Irak’ta yapılacak özellikle sulama yatırımlarıyla alakalı bir süreç işliyor” dedi.Nükleer projelerde Çin ve Rusya vurgusu: 'Bu alanda çok ileride'Nükleer santral projeleri hakkında konuşan Bayraktar, Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya’nın, Trakya’daki santral için ise Çin’in avantajlı olduğunu belirtti. “Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde lisanslama çalışmaları Sinop’ta bitecek. O ekip Akkuyu’dan yukarı gidecek” dedi.Türkiye’nin küçük modüler reaktörler konusunda ABD ile yakın temasta olduğunu belirten Bayraktar, bu ay sonunda ABD’li Westinghouse’un kendisini ziyarete geleceğini söyledi. Nadir elementler ve batarya fabrikası konularında ise, Eskişehir Beylikova’daki sahanın dünyadaki en büyük ikinci saha olduğuna işaret etti. Bayraktar, “Açıkçası Çin bu alanda çok ileride” dedi.Türkiye, ABD’li ExxonMobil ile LNG anlaşması imzaladı ve her yıl yaklaşık 2,5 milyon ton LNG tedarik edecek. Bayraktar, “Türkiye’de elbette ki iyi, rekabetçi fiyatlar geldiği sürece biz bunu almak istiyoruz” dedi. Bu anlaşmanın uzun dönemli olduğunu belirtti ve önümüzdeki günlerde diğer şirketlerle de benzer anlaşmalar yapılacağını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/biden-suudi-arabistan-nukleer-teknoloji-ve-silah-anlasmalari-karsiliginda-israili-taniyacak-1085897531.html

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rusya, gaz, doğal gaz, gazprom, gazprom export, gazprom neft, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abd, çin, nükleer