https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/biden-suudi-arabistan-nukleer-teknoloji-ve-silah-anlasmalari-karsiliginda-israili-taniyacak-1085897531.html

Biden: Suudi Arabistan nükleer teknoloji ve silah anlaşmaları karşılığında İsrail'i tanıyacak

Biden: Suudi Arabistan nükleer teknoloji ve silah anlaşmaları karşılığında İsrail'i tanıyacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımak için bazı koşulları olduğunu fakat bunların tamamen gerçekleştirebilir olduğunu belirtti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T12:08+0300

2024-07-16T12:08+0300

2024-07-16T12:08+0300

israil- filistin çatışması

suudi arabistan

abd

joe biden

muhammed bin selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

petrol

nükleer

nükleer silah

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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için ABD’den güvenlik garantisi ve nükleer güç talep ettiğini açıkladı. “Suudilerden mesajı aldım, İsrail’i tam olarak tanımak istiyorlar” diyen ABD Başkanı, Filistin sorunu hakkında konuşmaktan çekindi. Normalde, Suudi Arabistan Filistin devletinin tam tanınmaması halinde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini söylüyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise Arapların önerdiği koşullardaki bir Filistin devletine tamamen karşı olduğu biliniyor. Biden'ın sözlerine göre Suudi Arabistan, nükleer teknoloji ve silah sözü alması halinde, 'düşmanlarına karşı' destekleyeceği bir ABD olduğu sürece, İsrail'i tanıyabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/hamas-filistin-yonetimini-cok-sert-kinadi--isgalcilerle-ayni-safta-olmayi-secti-1085895198.html

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suudi arabistan, abd, joe biden, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), petrol, nükleer, nükleer silah