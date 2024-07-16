https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/biden-suudi-arabistan-nukleer-teknoloji-ve-silah-anlasmalari-karsiliginda-israili-taniyacak-1085897531.html
Biden: Suudi Arabistan nükleer teknoloji ve silah anlaşmaları karşılığında İsrail'i tanıyacak
Biden: Suudi Arabistan nükleer teknoloji ve silah anlaşmaları karşılığında İsrail'i tanıyacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımak için bazı koşulları olduğunu fakat bunların tamamen gerçekleştirebilir olduğunu belirtti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T12:08+0300
2024-07-16T12:08+0300
2024-07-16T12:08+0300
israil- filistin çatışması
suudi arabistan
abd
joe biden
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
petrol
nükleer
nükleer silah
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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için ABD’den güvenlik garantisi ve nükleer güç talep ettiğini açıkladı. “Suudilerden mesajı aldım, İsrail’i tam olarak tanımak istiyorlar” diyen ABD Başkanı, Filistin sorunu hakkında konuşmaktan çekindi. Normalde, Suudi Arabistan Filistin devletinin tam tanınmaması halinde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini söylüyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise Arapların önerdiği koşullardaki bir Filistin devletine tamamen karşı olduğu biliniyor. Biden'ın sözlerine göre Suudi Arabistan, nükleer teknoloji ve silah sözü alması halinde, 'düşmanlarına karşı' destekleyeceği bir ABD olduğu sürece, İsrail'i tanıyabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/hamas-filistin-yonetimini-cok-sert-kinadi--isgalcilerle-ayni-safta-olmayi-secti-1085895198.html
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suudi arabistan, abd, joe biden, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), petrol, nükleer, nükleer silah
suudi arabistan, abd, joe biden, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), petrol, nükleer, nükleer silah
Biden: Suudi Arabistan nükleer teknoloji ve silah anlaşmaları karşılığında İsrail'i tanıyacak
ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımak için bazı koşulları olduğunu fakat bunların tamamen gerçekleştirebilir olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için ABD’den güvenlik garantisi ve nükleer güç talep ettiğini açıkladı.
“Suudilerden mesajı aldım, İsrail’i tam olarak tanımak istiyorlar” diyen ABD Başkanı, Filistin sorunu hakkında konuşmaktan çekindi. Normalde, Suudi Arabistan Filistin devletinin tam tanınmaması halinde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini söylüyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise Arapların önerdiği koşullardaki bir Filistin devletine tamamen karşı olduğu biliniyor.
Biden'ın sözlerine göre Suudi Arabistan, nükleer teknoloji ve silah sözü alması halinde, 'düşmanlarına karşı' destekleyeceği bir ABD olduğu sürece, İsrail'i tanıyabilir.