https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mustafa-sarigul-basarili-olmak-istiyor-musun-diyerek-mourinhoya-basarinin-sirrini-verdi-1084469579.html
Mustafa Sarıgül, 'Başarılı olmak istiyor musun?' diyerek, Mourinho'ya 'başarının sırrını' verdi
Mustafa Sarıgül, 'Başarılı olmak istiyor musun?' diyerek, Mourinho'ya 'başarının sırrını' verdi
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho‘ya yönelik "Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T18:46+0300
2024-06-03T18:46+0300
2024-06-03T18:46+0300
spor
fenerbahçe
mustafa sarıgül
jose mourinho
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erzincan
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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir törenle resmi imzayı attı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mourinho ile yapılan anlaşmadan sonra videolu bir mesaj paylaşarak, Portekizli teknik direktöre 'başarının sırrını' verdi."JOSE MOURINHO hoşgeldin ama!" notuyla X'te paylaşım yapan Sarıgül, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/jose-mourinhodan-ali-koc-ve-aziz-yildirim-aciklamasi-1084461753.html
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fenerbahçe, mustafa sarıgül, jose mourinho, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan
fenerbahçe, mustafa sarıgül, jose mourinho, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan
Mustafa Sarıgül, 'Başarılı olmak istiyor musun?' diyerek, Mourinho'ya 'başarının sırrını' verdi
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho‘ya yönelik "Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay içeceksin aynı zamanda da tulum peynirinden de yemezsen vallahi başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir törenle resmi imzayı attı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mourinho ile yapılan anlaşmadan sonra videolu bir mesaj paylaşarak, Portekizli teknik direktöre 'başarının sırrını' verdi.
"JOSE MOURINHO hoşgeldin ama!" notuyla X'te paylaşım yapan Sarıgül, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Mourinho Türkiye’ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay içeceksin, aynı zamanda da tulum peynirinden de yemezsen vallahi başarılı olamazsın.”