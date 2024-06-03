https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mustafa-sarigul-basarili-olmak-istiyor-musun-diyerek-mourinhoya-basarinin-sirrini-verdi-1084469579.html

Mustafa Sarıgül, 'Başarılı olmak istiyor musun?' diyerek, Mourinho'ya 'başarının sırrını' verdi

Mustafa Sarıgül, 'Başarılı olmak istiyor musun?' diyerek, Mourinho'ya 'başarının sırrını' verdi

Sputnik Türkiye

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho‘ya yönelik "Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T18:46+0300

2024-06-03T18:46+0300

2024-06-03T18:46+0300

spor

fenerbahçe

mustafa sarıgül

jose mourinho

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

erzincan

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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Mourinho, Ülker Stadyumu'nda taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir törenle resmi imzayı attı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mourinho ile yapılan anlaşmadan sonra videolu bir mesaj paylaşarak, Portekizli teknik direktöre 'başarının sırrını' verdi."JOSE MOURINHO hoşgeldin ama!" notuyla X'te paylaşım yapan Sarıgül, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/jose-mourinhodan-ali-koc-ve-aziz-yildirim-aciklamasi-1084461753.html

erzincan

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fenerbahçe, mustafa sarıgül, jose mourinho, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan