https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/amerikali-unlu-korku-yazari-stephen-king-ulkem-icin-korkuyorum-dedi-elon-musk-dalga-gecti-1085894597.html
Amerikalı ünlü korku yazarı Stephen King 'Ülkem için korkuyorum' dedi, Elon Musk dalga geçti
Amerikalı ünlü korku yazarı Stephen King 'Ülkem için korkuyorum' dedi, Elon Musk dalga geçti
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ABD'li korku yazarı ve Demokrat Parti destekçisi Stephen King, Trump'un Cumhuriyetçiler kongresinde alana 'kahraman' gibi çıkması ve neredeyse 'ABD Başkanı'... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:09+0300
2024-07-16T11:09+0300
2024-07-16T11:09+0300
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Donald Trump'un suikast girişimi sonrası Cumhuriyetçiler kongre düzenliyor. Kongrede şimdiden Trump'un adaylığı resmi olarak ilan edilirken, başkan yardımcısı da duyuruldu. Başkan Yardımcısı Ohio Senatörü J.D. Vance’ın da Ukrayna yardımları ile görüşlerini açıklamıştı. Bugün ise ABD'li ünlü korku yazarı ve sıkı Demokrat Parti & Biden yönetimi destekçisi Stephen King, X sosyal medya hesabından "Ülkem için korkuyorum" diye bir tweet attı. Buna karşın ise yakın zamanda Trump'u destekleyeceğini resmi olarak açıklayan ve kampanyasını destekleyeceğini söyleyen Elon Musk ve daha birçok kişi, korku yazarının kongreden korkmasını 'saçma' buldu. Bazı yorumlarda, "Eğer korkuyorsan bu Biden ülkenin başında olduğu içindir" gibi yazılırken, Elon Musk da yazara yönelik "Hahaha" tweeti attı. Elon Musk ayrıca Trump’ın başkanlık kampanyasını desteklemek için yeni bir süper politik eylem komitesine (PAC) aylık yaklaşık 45 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html
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abd, donald trump, cumhuriyetçiler, demokratlar, elon musk, siyaset
abd, donald trump, cumhuriyetçiler, demokratlar, elon musk, siyaset
Amerikalı ünlü korku yazarı Stephen King 'Ülkem için korkuyorum' dedi, Elon Musk dalga geçti
ABD'li korku yazarı ve Demokrat Parti destekçisi Stephen King, Trump'un Cumhuriyetçiler kongresinde alana 'kahraman' gibi çıkması ve neredeyse 'ABD Başkanı' ilan edilmesi üzerine 'ülkem için korkuyorum' diyince dalga konusu oldu.
Donald Trump'un suikast girişimi sonrası
Cumhuriyetçiler kongre düzenliyor. Kongrede şimdiden Trump'un adaylığı resmi olarak ilan edilirken
, başkan yardımcısı
da duyuruldu. Başkan Yardımcısı Ohio Senatörü J.D. Vance’ın da Ukrayna yardımları ile görüşlerini
açıklamıştı.
Bugün ise ABD'li ünlü korku yazarı ve sıkı Demokrat Parti & Biden yönetimi destekçisi Stephen King, X sosyal medya hesabından "Ülkem için korkuyorum" diye bir tweet attı. Buna karşın ise yakın zamanda Trump'u destekleyeceğini resmi olarak açıklayan ve kampanyasını destekleyeceğini söyleyen Elon Musk ve daha birçok kişi, korku yazarının kongreden korkmasını 'saçma' buldu.
Bazı yorumlarda, "Eğer korkuyorsan bu Biden ülkenin başında olduğu içindir" gibi yazılırken, Elon Musk da yazara yönelik "Hahaha" tweeti attı.
Elon Musk ayrıca Trump’ın başkanlık kampanyasını desteklemek için yeni bir süper politik eylem komitesine (PAC) aylık yaklaşık 45 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.