https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html
J. D. Vance: Trump, seçimi kazanırsa Rusya’yla Ukrayna krizinin çözümünü görüşecek
J. D. Vance: Trump, seçimi kazanırsa Rusya’yla Ukrayna krizinin çözümünü görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı Adayı olan Ohio Senatörü J.D. Vance, Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, Ukrayna krizini... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T07:47+0300
2024-07-16T07:47+0300
2024-07-16T07:43+0300
dünya
ukrayna krizi
abd
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j.d. vance
ukrayna
rusya
müzakereler
barış
tırmanma
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Fox News’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi” şeklinde konuştu.Bunun, tırmanma ve nükleer savaş riskini önleyeceğini dile getiren politikacı, Ukrayna’ya yapılan milyarlarca dolarlık yardımla ilgili olarak ABD’nin ulaşmaya çalıştığı hedefi sorguladı.Öte yandan Vance, Sputnik muhabirinin, Washington’un Moskova’yla nasıl bir işbirliği kurması gerektiği sorusuna cevap vermeyerek sadece Trump yönetiminde “herkesin iyi olacağı” sözünü verdi.Kiev'e yardımları eleştirmiştiABD eski Başkanı Donald Trump, Ohio Senatörü J.D. Vance’i başkanlık seçimlerinde yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu. Politikacı, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımlara yönelik eleştirileriyle ve Rusya’yla görüşmelerin başlatılması yönündeki çağrılarıyla biliniyor. Vance, Kiev’in beyan ettiği 1991 sınırlarına geri dönülmesi hedefinin gerçekçi dışı olduğunu, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması ve toprak anlaşmazlıklarının dondurulması gerektiğini savunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genel olarak arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ama Ukrayna’daki çatışmanın sadece aracılarla çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını dile getirmişti. Putin, hiçbir aracının Moskova ve Kiev arasındaki nihai belgeyi imzalama yetkisine sahip olmayacağını anlatmıştı.Putin'in çözüm önerisiPutin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/orbandan-ab-konseyi-baskani-michele-rusya-ile-diplomatik-iliskileri-yeniden-baslatma-cagrisi-1085885136.html
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ukrayna krizi, abd, donald trump, j.d. vance, ukrayna, rusya, müzakereler, barış, tırmanma, nükleer savaş, vladimir putin
ukrayna krizi, abd, donald trump, j.d. vance, ukrayna, rusya, müzakereler, barış, tırmanma, nükleer savaş, vladimir putin
J. D. Vance: Trump, seçimi kazanırsa Rusya’yla Ukrayna krizinin çözümünü görüşecek
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı Adayı olan Ohio Senatörü J.D. Vance, Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, Ukrayna krizini sona erdirmek için Rusya ile görüşmeler yapacağını belirtti.
Fox News
’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi
” şeklinde konuştu.
Bunun, tırmanma ve nükleer savaş riskini önleyeceğini dile getiren politikacı, Ukrayna’ya yapılan milyarlarca dolarlık yardımla ilgili olarak ABD’nin ulaşmaya çalıştığı hedefi sorguladı.
Öte yandan Vance, Sputnik muhabirinin, Washington’un Moskova’yla nasıl bir işbirliği kurması gerektiği sorusuna cevap vermeyerek sadece Trump yönetiminde “herkesin iyi olacağı” sözünü verdi.
Kiev'e yardımları eleştirmişti
ABD eski Başkanı Donald Trump, Ohio Senatörü J.D. Vance’i başkanlık seçimlerinde yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu. Politikacı, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımlara yönelik eleştirileriyle ve Rusya’yla görüşmelerin başlatılması yönündeki çağrılarıyla biliniyor. Vance, Kiev’in beyan ettiği 1991 sınırlarına geri dönülmesi hedefinin gerçekçi dışı olduğunu, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması ve toprak anlaşmazlıklarının dondurulması gerektiğini savunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genel olarak arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ama Ukrayna’daki çatışmanın sadece aracılarla çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını dile getirmişti. Putin, hiçbir aracının Moskova ve Kiev arasındaki nihai belgeyi imzalama yetkisine sahip olmayacağını anlatmıştı.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.