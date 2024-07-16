https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/afad-duyurdu-samsunda-deprem-1085904176.html

AFAD duyurdu: Samsun'da deprem

AFAD duyurdu: Samsun'da deprem

Sputnik Türkiye

Son depremler gün içerisinde yenileri ekleniyor. Son olarak Samsun'da saat 13.28 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetini ve merkez üssünü Afet... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T14:35+0300

2024-07-16T14:35+0300

2024-07-16T14:59+0300

türkiye

deprem

son dakika

afad

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Samsun’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kabine-toplaniyor-deprem-konutlarinda-yuzde-50-indirim-beklentisi-1085892172.html

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deprem, son dakika, afad