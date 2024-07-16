https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/afad-duyurdu-samsunda-deprem-1085904176.html
AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
Sputnik Türkiye
Son depremler gün içerisinde yenileri ekleniyor. Son olarak Samsun'da saat 13.28 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetini ve merkez üssünü Afet... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:35+0300
2024-07-16T14:35+0300
2024-07-16T14:59+0300
türkiye
deprem
son dakika
afad
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Samsun’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kabine-toplaniyor-deprem-konutlarinda-yuzde-50-indirim-beklentisi-1085892172.html
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deprem, son dakika, afad
AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
14:35 16.07.2024 (güncellendi: 14:59 16.07.2024)
Son depremler gün içerisinde yenileri ekleniyor. Son olarak Samsun'da saat 13.28 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetini ve merkez üssünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.
Samsun’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.