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Gözler Kabine Toplantısı'nda: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi
Sputnik Türkiye
Son toplantısını 2 Temmuz’da yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Masadaki önemli konulardan birisi de deprem... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T10:36+0300
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kabine toplantısı
deprem
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Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, “Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere bu konuda açıklama yapabileceği ifade ediliyor.
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kabine toplantısı, deprem, konut, toplu konut, ekonomi, recep tayyip erdoğan, murat kurum
kabine toplantısı, deprem, konut, toplu konut, ekonomi, recep tayyip erdoğan, murat kurum

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

10:36 16.07.2024
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Son toplantısını 2 Temmuz’da yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Masadaki önemli konulardan birisi de deprem konutları. Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.
Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.
Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, “Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere bu konuda açıklama yapabileceği ifade ediliyor.
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