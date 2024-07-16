https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kabine-toplaniyor-deprem-konutlarinda-yuzde-50-indirim-beklentisi-1085892172.html

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Sputnik Türkiye

Son toplantısını 2 Temmuz’da yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Masadaki önemli konulardan birisi de deprem... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T10:36+0300

2024-07-16T10:36+0300

2024-07-16T10:36+0300

ekonomi

kabine toplantısı

deprem

konut

toplu konut

ekonomi

recep tayyip erdoğan

murat kurum

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Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, “Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere bu konuda açıklama yapabileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/duzenleme-basliyor-istanbulkartta-ogrenci-indirimi-yas-siniri-kac-oldu-akbiller-iptal-mi-olacak-1085786149.html

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Sputnik Türkiye

kabine toplantısı, deprem, konut, toplu konut, ekonomi, recep tayyip erdoğan, murat kurum