https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/tuike-zam-davalari-yolda-gecmis-donem-kayiplarinizi-topluca-geri-alabilirsiniz-1085862762.html

TÜİK'e 'zam davaları' yolda: 'Geçmiş dönem kayıplarınızı topluca geri alabilirsiniz'

TÜİK'e 'zam davaları' yolda: 'Geçmiş dönem kayıplarınızı topluca geri alabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açtığı gerekçesiyle yeni bir... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T09:04+0300

2024-07-15T09:04+0300

2024-07-15T09:09+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

zam

ara zam

ek zam

dava

tazminat davası

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Açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik yeni bir dava hazırlığı başladı.Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açabileceğini ve geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini belirtti. Sözcü'nün haberine göre Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:Avukat Gündoğan, TÜİK’in 2022 fiyatları ile bugünkü piyasa fiyatlarını karşılaştırmak için ekibiyle saha çalışması yaptığını belirtti. Çalışmada, dört farklı marketteki etiketler ile TÜİK’in 2022 ve 2024 fiyatları karşılaştırıldı.Gündoğan’ın çalışmasına göre, TÜİK’in 2022’den bu yana yüzde 100,48 arttığını belirttiği un fiyatının yüzde 251 zamlandığı aktarıldı. TÜİK’te yüzde 288 artış gösterilen dana eti ise 523, peynir ise yüzde 194 yerine yüzde 477 arttı. En çok zamlanan ürün ise yüzde 886.7 ile su oldu.

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, ara zam, ek zam, dava, tazminat davası