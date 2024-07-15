https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/tuike-zam-davalari-yolda-gecmis-donem-kayiplarinizi-topluca-geri-alabilirsiniz-1085862762.html
TÜİK'e 'zam davaları' yolda: 'Geçmiş dönem kayıplarınızı topluca geri alabilirsiniz'
TÜİK'e 'zam davaları' yolda: 'Geçmiş dönem kayıplarınızı topluca geri alabilirsiniz'
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açtığı gerekçesiyle yeni bir... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T09:04+0300
2024-07-15T09:04+0300
2024-07-15T09:09+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
zam
ara zam
ek zam
dava
tazminat davası
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Açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik yeni bir dava hazırlığı başladı.Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açabileceğini ve geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini belirtti. Sözcü'nün haberine göre Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:Avukat Gündoğan, TÜİK’in 2022 fiyatları ile bugünkü piyasa fiyatlarını karşılaştırmak için ekibiyle saha çalışması yaptığını belirtti. Çalışmada, dört farklı marketteki etiketler ile TÜİK’in 2022 ve 2024 fiyatları karşılaştırıldı.Gündoğan’ın çalışmasına göre, TÜİK’in 2022’den bu yana yüzde 100,48 arttığını belirttiği un fiyatının yüzde 251 zamlandığı aktarıldı. TÜİK’te yüzde 288 artış gösterilen dana eti ise 523, peynir ise yüzde 194 yerine yüzde 477 arttı. En çok zamlanan ürün ise yüzde 886.7 ile su oldu.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, ara zam, ek zam, dava, tazminat davası
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), zam, ara zam, ek zam, dava, tazminat davası
TÜİK'e 'zam davaları' yolda: 'Geçmiş dönem kayıplarınızı topluca geri alabilirsiniz'
09:04 15.07.2024 (güncellendi: 09:09 15.07.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açtığı gerekçesiyle yeni bir dava hazırlığı başladı. Emekli ve çalışanların, TÜİK’e dava açarak kayıplarını telafi edebileceği ve ilave zam alabileceği belirtiliyor.
Açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca emekli ve çalışanın düşük zam almasına yol açan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönelik yeni bir dava hazırlığı başladı.
Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açabileceğini ve geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini belirtti. Sözcü'nün haberine göre Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:
“Emekli ya da aktif çalışanlar, hukuken menfaati olduğu için önce TÜİK’e resmi olarak başvurup gerçeği yansıtmayan enflasyonun düzeltilmesi ve doğru verilerin yayımlanması talebinde bulunacak. TÜİK, bu başvuruya 30 gün içinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesine istinaden, bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını, bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek. Dava açıldığında, TÜİK istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye sunmak zorunda. Mahkeme, istatistik uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturarak gerçek verilerin hesaplanmasını talep edecek. Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varırsa, mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını isteyecek. Böylece geriye dönük hak kayıplarının giderilme imkanı doğar.”
Avukat Gündoğan, TÜİK’in 2022 fiyatları ile bugünkü piyasa fiyatlarını karşılaştırmak için ekibiyle saha çalışması yaptığını belirtti. Çalışmada, dört farklı marketteki etiketler ile TÜİK’in 2022 ve 2024 fiyatları karşılaştırıldı.
Gündoğan’ın çalışmasına göre, TÜİK’in 2022’den bu yana yüzde 100,48 arttığını belirttiği un fiyatının yüzde 251 zamlandığı aktarıldı. TÜİK’te yüzde 288 artış gösterilen dana eti ise 523, peynir ise yüzde 194 yerine yüzde 477 arttı. En çok zamlanan ürün ise yüzde 886.7 ile su oldu.