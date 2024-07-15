https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/trumpa-yonelik-suikast-girisimi-her-seyi-degistirdi-tarihi-rekor-sonrasi-piyasalarda-kritik-tahmin-1085861204.html

Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin

Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin

Sputnik Türkiye

Geçen haftanın son işlem gününde altın ve borsa rekor kırdı, hafta sonu ise Donald Trump’a yönelik suikast girişimi dünya gündemindeydi. Peki, Trump’a suikast... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T07:59+0300

2024-07-15T07:59+0300

2024-07-15T08:08+0300

ekonomi

borsa

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ons altın

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Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi 11 bin 113 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise 2 bin 570 lira ile tarihi bir rekor kırdı. Bu yükselişlerin nedenleri arasında ABD’de açıklanan enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ve Suriye ile barış görüşmelerinin yapılacağına dair haberler yer alıyor.ABD’de Trump’a suikast girişimiHafta sonunda ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, Trump hafif yaralı olarak kurtuldu. Bu olayın piyasalar üzerindeki etkisi merak konusu.Ekonomist Baydar’dan piyasa değerlendirmesiKonuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, ABD’deki enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ve Suriye ile barış görüşmelerinin borsaya ivme kazandırdığını belirtti. Borsa, 11 bin 113 puan seviyesini aşarak rekor kırdı. Baydar, borsanın dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ettiğini ve 11 bin 352 puan seviyesini test edebileceğini söyledi.Gram altında rekor yükselişABD’de enflasyonun düşük gelmesi nedeniyle Fed’in faiz indirimi beklentileri arttı. Bu durum ons altını 2 bin 411 dolar seviyesine yükseltti. Gram altın ise dolar/TL’nin 33 seviyelerine gelmesiyle birlikte 2 bin 570 lira ile rekor kırdı. Baydar, ons altında 2426 dolar ve 2515 dolar seviyelerinde direnç noktaları olduğunu belirtti. Gram altında ise yükselişin devam edebileceğini, 2600 lira seviyesinin denenebileceğini öngördü.Dolar/TL’de beklentilerDolar/TL’de dalgalanmanın pozisyon değişiklikleriyle alakalı olduğunu ifade eden Baydar, orta vadede not artırımı ve Suriye ile barış görüşmelerinin yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini belirtti. Dolar/TL’nin 33.10-31.76 bandında yatay seyrettiğini ve bu bant içinde kalmasını beklediğini söyledi.Trump’a suikast girişiminin piyasalara etkisiTrump’a yönelik suikast girişiminin piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını belirten Baydar, ABD’de siyasi çekişmelerin artabileceğini ve bunun doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Bu durumun euro/dolar paritesinin 1.09’un üzerine çıkmasına neden olabileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/12-bin-tl-icin-bekleyisi-suren-emekliler-dikkat-temmuza-yetisecek-mi-kimler-yararlanamayacak-1085860826.html

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