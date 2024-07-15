Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
09:04
5 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:24
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
09:49
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:09
39 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
12:09
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
18:46
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:04
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
19:32
4 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
20:03
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
20:22
2 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:30
19 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
21:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
08:08
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
08:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
09:09
12 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:10
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
10:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
11:05
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
11:35
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:11
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
12:28
15 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
13:05
3 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
13:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
14:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
19:27
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:04
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/trumpa-yonelik-suikast-girisimi-her-seyi-degistirdi-tarihi-rekor-sonrasi-piyasalarda-kritik-tahmin-1085861204.html
Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin
Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin
Sputnik Türkiye
Geçen haftanın son işlem gününde altın ve borsa rekor kırdı, hafta sonu ise Donald Trump’a yönelik suikast girişimi dünya gündemindeydi. Peki, Trump’a suikast... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T07:59+0300
2024-07-15T08:08+0300
ekonomi
borsa
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
ons altın
donald trump
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi 11 bin 113 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise 2 bin 570 lira ile tarihi bir rekor kırdı. Bu yükselişlerin nedenleri arasında ABD’de açıklanan enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ve Suriye ile barış görüşmelerinin yapılacağına dair haberler yer alıyor.ABD’de Trump’a suikast girişimiHafta sonunda ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, Trump hafif yaralı olarak kurtuldu. Bu olayın piyasalar üzerindeki etkisi merak konusu.Ekonomist Baydar’dan piyasa değerlendirmesiKonuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, ABD’deki enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ve Suriye ile barış görüşmelerinin borsaya ivme kazandırdığını belirtti. Borsa, 11 bin 113 puan seviyesini aşarak rekor kırdı. Baydar, borsanın dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ettiğini ve 11 bin 352 puan seviyesini test edebileceğini söyledi.Gram altında rekor yükselişABD’de enflasyonun düşük gelmesi nedeniyle Fed’in faiz indirimi beklentileri arttı. Bu durum ons altını 2 bin 411 dolar seviyesine yükseltti. Gram altın ise dolar/TL’nin 33 seviyelerine gelmesiyle birlikte 2 bin 570 lira ile rekor kırdı. Baydar, ons altında 2426 dolar ve 2515 dolar seviyelerinde direnç noktaları olduğunu belirtti. Gram altında ise yükselişin devam edebileceğini, 2600 lira seviyesinin denenebileceğini öngördü.Dolar/TL’de beklentilerDolar/TL’de dalgalanmanın pozisyon değişiklikleriyle alakalı olduğunu ifade eden Baydar, orta vadede not artırımı ve Suriye ile barış görüşmelerinin yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini belirtti. Dolar/TL’nin 33.10-31.76 bandında yatay seyrettiğini ve bu bant içinde kalmasını beklediğini söyledi.Trump’a suikast girişiminin piyasalara etkisiTrump’a yönelik suikast girişiminin piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını belirten Baydar, ABD’de siyasi çekişmelerin artabileceğini ve bunun doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Bu durumun euro/dolar paritesinin 1.09’un üzerine çıkmasına neden olabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/12-bin-tl-icin-bekleyisi-suren-emekliler-dikkat-temmuza-yetisecek-mi-kimler-yararlanamayacak-1085860826.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, trump shot, thomas matthew crooks, trump assasination, ar-15
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, trump shot, thomas matthew crooks, trump assasination, ar-15

Trump'a yönelik suikast girişimi her şeyi değiştirdi: Tarihi rekor sonrası piyasalarda kritik tahmin

07:59 15.07.2024 (güncellendi: 08:08 15.07.2024)
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AA
Abone ol
Geçen haftanın son işlem gününde altın ve borsa rekor kırdı, hafta sonu ise Donald Trump’a yönelik suikast girişimi dünya gündemindeydi. Peki, Trump’a suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler? Rekor sonrası borsa ve altında tahminler neler? Geçen hafta 33 lirayı aşan dolar/TL’de yön ne olur?
Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi 11 bin 113 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise 2 bin 570 lira ile tarihi bir rekor kırdı. Bu yükselişlerin nedenleri arasında ABD’de açıklanan enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ve Suriye ile barış görüşmelerinin yapılacağına dair haberler yer alıyor.

ABD’de Trump’a suikast girişimi

Hafta sonunda ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, Trump hafif yaralı olarak kurtuldu. Bu olayın piyasalar üzerindeki etkisi merak konusu.

Ekonomist Baydar’dan piyasa değerlendirmesi

Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, ABD’deki enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ve Suriye ile barış görüşmelerinin borsaya ivme kazandırdığını belirtti. Borsa, 11 bin 113 puan seviyesini aşarak rekor kırdı. Baydar, borsanın dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ettiğini ve 11 bin 352 puan seviyesini test edebileceğini söyledi.

Gram altında rekor yükseliş

ABD’de enflasyonun düşük gelmesi nedeniyle Fed’in faiz indirimi beklentileri arttı. Bu durum ons altını 2 bin 411 dolar seviyesine yükseltti. Gram altın ise dolar/TL’nin 33 seviyelerine gelmesiyle birlikte 2 bin 570 lira ile rekor kırdı. Baydar, ons altında 2426 dolar ve 2515 dolar seviyelerinde direnç noktaları olduğunu belirtti. Gram altında ise yükselişin devam edebileceğini, 2600 lira seviyesinin denenebileceğini öngördü.

Dolar/TL’de beklentiler

Dolar/TL’de dalgalanmanın pozisyon değişiklikleriyle alakalı olduğunu ifade eden Baydar, orta vadede not artırımı ve Suriye ile barış görüşmelerinin yabancı yatırımcı girişini artırabileceğini belirtti. Dolar/TL’nin 33.10-31.76 bandında yatay seyrettiğini ve bu bant içinde kalmasını beklediğini söyledi.

Trump’a suikast girişiminin piyasalara etkisi

Trump’a yönelik suikast girişiminin piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını belirten Baydar, ABD’de siyasi çekişmelerin artabileceğini ve bunun doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Bu durumun euro/dolar paritesinin 1.09’un üzerine çıkmasına neden olabileceğini söyledi.
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
EKONOMİ
12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?
07:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала