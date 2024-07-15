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ÖTV indirimine girecek araç modelleri ve markaları belli oldu: 'Bir araba yüzde 80'den 30'a düşecek'
ÖTV indirimine girecek araç modelleri ve markaları belli oldu: 'Bir araba yüzde 80'den 30'a düşecek'
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM'ye sunulan kanun teklifi kabul edilirse, şarj edilebilir hibrit otomobillerde önemli bir ÖTV indirimi gerçekleşecek. Ancak bu indirimden şimdilik yalnızca belirli modeller yararlanabilecek.Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, bu düzenlemenin detaylarını açıkladı. Özpeynirci, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR'ın bu teşvikten yararlanamayacağını belirtirken, diğer yerli modeller için de son iki yıldır matrah güncellemesi yapılmadığını vurguladı. Özpeynirci, bu indirimden yararlanacak modelleri listeledi.'ÖTV'si yüzde 80'den 60'a hatta 30'a kadar düşecek modeller var'ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 30’a düşecek tek modelin BYD Seal U DM-I olduğunu belirtti. Ayrıca, ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek diğer modeller ise BMW X1 xDrive30e, Skoda Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV ve DSG DS-9 E-TENSE 250 olarak sıralandı.Güncellenebilecek modellerHenüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncellemeyle bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek diğer araçlar ise şunlar:Yerli üreticiler ve teşvikÖzpeynirci, bu düzenlemenin sadece ithal markalara yönelik olmasının ilginç olduğunu vurguladı. Yerli üreticilerin de bu teşviklerden yararlanabilmesi için matrah güncellemelerinin yapılması gerektiğini belirtti.
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ÖTV indirimine girecek araç modelleri ve markaları belli oldu: 'Bir araba yüzde 80'den 30'a düşecek'

11:48 15.07.2024 (güncellendi: 11:56 15.07.2024)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi getiriyor. Teklif kabul edilirse, kapsama giren bir aracın da ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek.
TBMM'ye sunulan kanun teklifi kabul edilirse, şarj edilebilir hibrit otomobillerde önemli bir ÖTV indirimi gerçekleşecek. Ancak bu indirimden şimdilik yalnızca belirli modeller yararlanabilecek.
Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, bu düzenlemenin detaylarını açıkladı. Özpeynirci, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR'ın bu teşvikten yararlanamayacağını belirtirken, diğer yerli modeller için de son iki yıldır matrah güncellemesi yapılmadığını vurguladı. Özpeynirci, bu indirimden yararlanacak modelleri listeledi.

'ÖTV'si yüzde 80'den 60'a hatta 30'a kadar düşecek modeller var'

ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 30’a düşecek tek modelin BYD Seal U DM-I olduğunu belirtti. Ayrıca, ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek diğer modeller ise BMW X1 xDrive30e, Skoda Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV ve DSG DS-9 E-TENSE 250 olarak sıralandı.

Güncellenebilecek modeller

Henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncellemeyle bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek diğer araçlar ise şunlar:
Audi A3 PHEV
MG E-HS PHEV
Chery PHEV
DS4, DS7 PHEV
Hyundai Tucson PHEV
Kia Sportage PHEV
Opel Astra PHEV
Opel Grandland PHEV
Citroen C5 PHEV
Volkswagen Golf PHEV

Yerli üreticiler ve teşvik

Özpeynirci, bu düzenlemenin sadece ithal markalara yönelik olmasının ilginç olduğunu vurguladı. Yerli üreticilerin de bu teşviklerden yararlanabilmesi için matrah güncellemelerinin yapılması gerektiğini belirtti.
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