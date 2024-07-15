https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/nato-ukraynada-rus-fuzeleri-vurma-fikrini-reddetti-dogrudan-mudahil-olmayacagiz-1085861869.html

NATO, Ukrayna’da Rus füzeleri vurma fikrini reddetti: Doğrudan müdahil olmayacağız

NATO, Ukrayna’da Rus füzeleri vurma fikrini reddetti: Doğrudan müdahil olmayacağız

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna’da Rus savaş uçaklarını ve füzelerini engelleme dahil bu ülkedeki çatışmaya doğrudan müdahil... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T08:27+0300

2024-07-15T08:27+0300

2024-07-15T08:22+0300

ukrayna krizi

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jens stoltenberg

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rusya

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füze saldırısı

savaş uçağı

rus savaş uçağı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’nın TSN televizyonuna demecinde, Polonya’nın Ukrayna hava sahasındaki Rus füzeleri vurma önerisini değerlendirdi.Polonya'nın bu önerisini reddeden Stoltenberg şunu dedi:Genel Sekreter ayrıca Kiev’e askeri yardımı sürdüreceklerini ve ülkenin hava savunmasını güçlendireceklerini ekledi.ABD’nin başkenti Washington’da 9-11 Temmuz’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin sonuç belgesinde, Ukrayna’ya “NATO üyeliğini de içeren geri döndürülemez Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda” desteğin süreceği sözü verilmişti. Öte yandan NATO liderleri, Ukrayna’ya ancak “tüm üye ülkelerin anlaşmaya varması ve koşulların yerine getirilmesi” durumunda ittifaka katılma davetinin gönderileceğini kaybetti.Rusya’nın uyarılarını göz ardı etmeye devam eden NATO ülkeleri, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro değerinde askeri yardım sağlama konusunda anlaşmaya varmıştı.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-uc-bolgesinde-22-iha-engellendi-1085860916.html

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nato, jens stoltenberg, ukrayna, rusya, polonya, füze, füze saldırısı, savaş uçağı, rus savaş uçağı, kiev, nato zirvesi