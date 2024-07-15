https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-uc-bolgesinde-22-iha-engellendi-1085860916.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın üç bölgesinde 22 İHA engellendi

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın üç bölgesinde 22 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kırım, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 22 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T07:43+0300

2024-07-15T07:43+0300

2024-07-15T07:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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askeri operasyon

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri 15’i Bryansk bölgesinde, 6’sı Kırım Cumhuriyeti’nde ve biri Lipetsk bölgesinde olmak üzere toplamda 22 İHA imha etti veya ele geçildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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