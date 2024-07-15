https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-uc-bolgesinde-22-iha-engellendi-1085860916.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın üç bölgesinde 22 İHA engellendi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın üç bölgesinde 22 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kırım, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 22 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T07:43+0300
2024-07-15T07:43+0300
2024-07-15T07:39+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri 15’i Bryansk bölgesinde, 6’sı Kırım Cumhuriyeti’nde ve biri Lipetsk bölgesinde olmak üzere toplamda 22 İHA imha etti veya ele geçildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, kırım, bryansk, lipetsk
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın üç bölgesinde 22 İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kırım, Bryansk ve Lipetsk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 22 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri 15’i Bryansk bölgesinde, 6’sı Kırım Cumhuriyeti’nde ve biri Lipetsk bölgesinde olmak üzere toplamda 22 İHA imha etti veya ele geçildi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.