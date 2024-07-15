https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/galatasaray-fortuna-dusseldorf-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak-1085872445.html

Tüm gözler Icardi'de: Galatsaray-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Tüm gözler Icardi'de: Galatsaray-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Futbolseverler de 'Galatasaray ... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T13:54+0300

2024-07-15T13:54+0300

2024-07-15T13:55+0300

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Futbolseverler, Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçının detaylarını merak ediyor. İşte Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı hakkında bilmeniz gerekenler:Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazartesi günü Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Sport Smart kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Detaylı yayın bilgileri için Sport Smart'ın resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.Galatasaray'ın Avusturya kampı ve i̇lk maç sonucuSarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf karşısında galibiyet arayacak.Galatasaray'ın yıldızları sahada: Kampa geç katılan Icardi'nin ilk 11'de olması teknik ekibe bağlıSüper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla sahada olacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin ise müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde teknik ekip tarafından belirlenecek.Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı 2024Galatasaray'ın yeni sezon öncesi diğer hazırlık maçları şu şekilde:

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