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Tüm gözler Icardi'de: Galatsaray-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Tüm gözler Icardi'de: Galatsaray-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Futbolseverler de 'Galatasaray ... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T13:54+0300
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Futbolseverler, Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçının detaylarını merak ediyor. İşte Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı hakkında bilmeniz gerekenler:Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazartesi günü Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Sport Smart kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Detaylı yayın bilgileri için Sport Smart'ın resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.Galatasaray'ın Avusturya kampı ve i̇lk maç sonucuSarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf karşısında galibiyet arayacak.Galatasaray'ın yıldızları sahada: Kampa geç katılan Icardi'nin ilk 11'de olması teknik ekibe bağlıSüper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla sahada olacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin ise müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde teknik ekip tarafından belirlenecek.Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı 2024Galatasaray'ın yeni sezon öncesi diğer hazırlık maçları şu şekilde:
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Tüm gözler Icardi'de: Galatsaray-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Hangi kanalda?

13:54 15.07.2024 (güncellendi: 13:55 15.07.2024)
© AA / Lukas KabonGalatasaray- Prag maçı
Galatasaray- Prag maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AA / Lukas Kabon
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya 2. Lig ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Futbolseverler de 'Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanaldan şifresiz izlenir? GS-Düsseldorf maçı ne zaman" sorularına yanıt arıyor. Peki tüm gözlerin üzerinde olduğu kampa geç katılan Icardi ilk 11'de olacak mı?
Futbolseverler, Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçının detaylarını merak ediyor. İşte Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı hakkında bilmeniz gerekenler:

Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazartesi günü Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Sport Smart kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Detaylı yayın bilgileri için Sport Smart'ın resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.

Galatasaray'ın Avusturya kampı ve i̇lk maç sonucu

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf karşısında galibiyet arayacak.

Galatasaray'ın yıldızları sahada: Kampa geç katılan Icardi'nin ilk 11'de olması teknik ekibe bağlı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla sahada olacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin ise müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde teknik ekip tarafından belirlenecek.

Galatasaray'ın Hazırlık Maçı Programı 2024

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi diğer hazırlık maçları şu şekilde:
18 Temmuz: Galatasaray - Trencin
24 Temmuz: Galatasaray - Lecce
27 Temmuz: Galatasaray - Parma
Michy Batshuayi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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