https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mertens-suskunlugunu-bozdu-batshuayi-itirafi-geldi-kimseyi-incitmek-istemedi-1085859341.html

Mertens suskunluğunu bozdu, Batshuayi itirafı geldi: 'Kimseyi incitmek istemedi'

Mertens suskunluğunu bozdu, Batshuayi itirafı geldi: 'Kimseyi incitmek istemedi'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın 37 yaşındaki on numarası Dries Mertens, sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi ile ilgili konuştu. Mertens'in Ciro Immobile ve Mauro... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T06:53+0300

2024-07-15T06:53+0300

2024-07-15T06:53+0300

galatasaray

galatasaray sk

spor

dries mertens

transfer

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

michy batshuayi

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Avusturya'daki kampında hız kesmeyen Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens suskunluğunu bozdu. Tecrübeli futbolcu, vatandaşı Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atmasını değerlendirdi.Michy Batshuayi ile transfer sürecinde konuşmadığını belirten Dries Mertens, "Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi" dedi.Michy Batshuayi'nin aldığı kararı belki kendisinin veremeyeceğini vurgulayan Dries Mertens, "Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar" diye konuştu.Vatandaşıyla ilgili sözlerine devam eden Dries Mertens, "Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferi hakkında gelen soruyu cevaplayan Dries Mertens, "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır" dedi.Sabah'a konuşan Dries Mertens, geride kalan sezonda en iyi performansı gösteren ismin Barış Alper Yılmaz olduğunu dile getirdi:

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galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), michy batshuayi