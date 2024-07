https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-basini-trumpa-suikast-girisimi-gizli-servisin-en-buyuk-basarisizligi-oldu-1085870354.html

ABD basını: Trump'a suikast girişimi, Gizli Servis'in en büyük başarısızlığı oldu

Trump’ın Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramasının yankıları ABD başta olmak üzere tüm dünyada sürerken, Wall Street Journal (WSJ), bu girişimi, Reagan'a... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

ABD Gizli Servisi’nin beceriksizliğine dikkat çeken WSJ, haberinde "Cumartesi günü yaşananlar, John Hinckley Jr'ın 1981 yılında Başkan Ronald Reagan'ı Washington Hilton Oteli'nden çıkarken vurmasından bu yana Gizli Servis için belki de en ciddi krizdi” ifadelerine yer verdi.Saldırgan önceden fark edilmişGizli Servis eski şef yardımcısı Bill Pickle'a göre, kurumun Trump'ın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir binanın çatısını koruyamaması için hiçbir mazereti bulunmazken, CNN'e konuşan Butler bölgesi Şerifi Michael Slupe, bir polis memurunun Trump'a suikast girişiminden kısa bir süre önce silahlı saldırganı bir çatıda gördüğünü iddia etti.Mitingde güvenlikten sorumlu polis memurlarının tetikçinin bir çatıda olduğunu fark ettiğine vurgu yapılan haberde, “Yerel bir polis memuru diğerini kaldırarak çatının kenarına tırmandı. Tetikçi arkasını döndüğünde polis memurunu gördü ve silahını ona doğrulttu. Polis memuru kendini korumak ve canını kurtarmak için çatının kenarını bıraktı. Ardından tetikçi çatıdan Trump’ın olduğu yere doğru ateş etmeye başladı” denildi.Butler Şerifi Slupe, ilçeye bağlı polis memurlarının olaydan kısa bir süre önce şüpheli bir kişi ihbarı aldığını, ancak bu kişinin üzerinde silah olabileceğine dair bir işaret bulunmadığını da ekledi.Trump'a yönelik suikast girişimi, ABD'yi birleştirmek yerine daha da parçalayabilirTüm bu olayların ve komplo teorilerinin ortasında eski başkan Trump'a yönelik suikast girişiminin ülkeyi daha da bölebileceğine dikkat çeken The New York Times (NYT) gazetesi, haberinde, “Bir seçim kampanyası sırasında meydana gelen silahlı saldırı, ABD'nin halihazırda ‘ideolojik, kültürel ve parti çizgileri boyunca’ son derece kutuplaşmış olduğu bir dönemde meydana gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, ‘sık sık görüldüğü gibi’ iki farklı ülkeye bölünmüştür” ifadelerini kullandı.Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirttiABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski Başkan Donald Trump, yaşadıklarını "oldukça gerçeküstü bir deneyim" olarak niteleyerek, saldırının yaşandığı esnada başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.Trump, Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen parti kongresine katılmak için Milwaukee şehrine giderken "oldukça gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelediği suikast girişimini New York Post'a anlattı.Trump, hastanede tedavisini yapan doktorun kendisine, daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını ve kurtulmasının mucize olduğunu söylediğini belirtti.Mitingdeki konuşması esnasında yasa dışı göçmenlerle ilgili tabloyu okumak için başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini vurgulayan Trump, "Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.Trump, "(Hayatta kalması) Belki şans eseri belki de Tanrı sayesinde. Birçok insan Tanrı sayesinde hala burada olduğumu söylüyor" dedi.‘Yaşananlar hepimiz için gerçeküstü’Trump, silahlı saldırının ardından konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis ajanları ve emniyet güçlerinin kendisini bunun güvenli olmadığı konusunda uyardığını kaydetti.Gizli Servis personelini kahramanca davranışlarından ötürü takdir eden Trump, "Onu tam gözlerinin ortasından tek atışla vurdular. Harika bir iş çıkardılar. Yaşananlar hepimiz için gerçeküstü bir durum" diye konuştu.Aynı zamanda ateş açıldıktan sonra yere düşmesine rağmen ayağa kalkarak meydan okuyan Trump'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Derrick Van Orden, ABD’nin siyasi nabzını tutan Politico gazetesine verdiği demecinde, Trump'ın hayatına kastedilmesinin ardından seçimi kazanmasının beklendiğini söylerken, “Trump bu saldırıdan kurtuldu ve seçimi kazandı” ifadelerini kullandı.Trump’ın yere düştükten sonra ayağa kalkarak yumruklarını sıkmasına dikkat çeken bir diğer Cumhuriyetçi Kongre üyesi Tim Burchett, bu başarısız girişim ve ardından Trump’ın performansının tabana büyük bir enerji vereceğinin altını çizerken, “Yumruğunu havaya kaldırdı ve gitmek istemedi. Savaş! Savaş! Savaş! (Fight) diye bağırdı. Bu sözleri, yeni slogan olacak” diye konuştu.Medvedev: 'Eğer öldürülmezse' çoktan kazandıABD’deki bu tahminleri destekleyici açıklama ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’den geldi.Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonuçlarını değerlendiren Medvedev, girişimin ardından, Trump’ın seçim yarışını ‘öldürülmemesi halinde’ kazandığına vurgu yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Eğer öldürülmezse çoktan kazandı” diye ekledi.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

