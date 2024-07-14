https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/tem-otoyolunda-facianin-esiginden-donuldu-gaz-yuklu-tanker-devrildi-yol-trafige-kapatildi-1085848524.html
TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü: Gaz yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü: Gaz yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı
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Çatalca'da, gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T12:45+0300
2024-07-14T12:45+0300
2024-07-14T12:45+0300
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Otoyolda, Hezarfen Havaalanı mevkisinden Mahmutbey'e seyreden M.B. idaresindeki 31 ALN 097 gaz yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.Ekiplerin yola devrilen tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.
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çatalca, tem otoyolu, tem otoyolu, son dakika, tanker
çatalca, tem otoyolu, tem otoyolu, son dakika, tanker
TEM Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü: Gaz yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Çatalca'da, gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapandı.
Otoyolda, Hezarfen Havaalanı mevkisinden Mahmutbey'e seyreden M.B. idaresindeki 31 ALN 097 gaz yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin yola devrilen tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.