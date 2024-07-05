https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/e-5-avcilar-mevkiinde-yagis-nedeniyle-surucunun-hakimiyetinden-cikip-kayan-tir-bariyerlere-carpti-1085563605.html

E-5 Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı

E-5 Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı

Sputnik Türkiye

E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:10+0300

2024-07-05T14:10+0300

2024-07-05T14:10+0300

yaşam

e-5

avcılar

tir

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085563259_0:70:2965:1738_1920x0_80_0_0_556210356d1eb239fc0267b10dfd5de6.png

E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir TIR, bariyerlere çarptı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik akışı bir süreliğine durdu. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ı çekici yardımıyla kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uzmani-uyardi-uzun-sure-guneste-kalmak-kanser-riskini-arttiriyor-1085560628.html

avcılar

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

e-5 , avcılar, tir, istanbul