https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/e-5-avcilar-mevkiinde-yagis-nedeniyle-surucunun-hakimiyetinden-cikip-kayan-tir-bariyerlere-carpti-1085563605.html
E-5 Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı
E-5 Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı
Sputnik Türkiye
E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T14:10+0300
2024-07-05T14:10+0300
2024-07-05T14:10+0300
yaşam
e-5
avcılar
tir
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085563259_0:70:2965:1738_1920x0_80_0_0_556210356d1eb239fc0267b10dfd5de6.png
E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir TIR, bariyerlere çarptı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik akışı bir süreliğine durdu. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ı çekici yardımıyla kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uzmani-uyardi-uzun-sure-guneste-kalmak-kanser-riskini-arttiriyor-1085560628.html
avcılar
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085563259_277:0:2689:1809_1920x0_80_0_0_10427ab0811b72137186668a6f83c5be.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
e-5 , avcılar, tir, istanbul
e-5 , avcılar, tir, istanbul
E-5 Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı
E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp kayan TIR bariyerlere çarptı.
E-5 Avcılar Denizköşkler mevkiinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir TIR, bariyerlere çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik akışı bir süreliğine durdu.
Olay yerine gelen ekipler, TIR'ı çekici yardımıyla kaldırdı.