Slovakya Başbakanı Fico: Trump'ın siyasi rakipleri onu devre dışı bırakmaya çalışıyor

14.07.2024, Sputnik Türkiye

Slovakya'da 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandıktan sonra yakın zamanda görevine dönen Başbakan Robert Fico, Trump'a yönelik suikast...

2024-07-14T13:37+0300

Kendisinin de kısa süre önce bir suikast girişiminden kurtulduğuna atıfta bulunan Fico, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi muhaliflerinin, birileri eline silah alana kadar halkı kışkırtmaya çalıştığını vurgularken, ABD'deki ‘taklitçi’ vurulma senaryosunun Slovakya'dakiyle aynı olduğunu söyledi.Fico, sosyal medya hesabında, “Senaryo bir taklit gibi. Trump'ın siyasi muhalifleri onu engellemeye çalışıyor ve başarısız olduklarında da zavallı bir adam silaha sarılana kadar halkı kışkırtmaktan başka bir şey yapmıyorlar" diye yazdı.Slovakya Başbakanı, bu suikast girişimini ‘uzlaşma, sükunet ve bağışlama ihtiyacına' ilişkin konuşmaların takip edeceğini de sözlerine ekledi.Simonyan: Lee Harvey Oswald devreye girdiSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump’a karşı düzenlenen başarısız suikast girişimini değerlendirdiği paylaşımında, ABD’de uygunsuz bir politikacıdan kurtulmanın yolları tükendiğinde, “Lee Harvey Oswald'ın devreye girdiğini” hatırlattı.Amerika'yı izlemenin, senaristlerin hayal gücünün uzun zaman önce tükendiği ve bölümden bölüme kendilerini tekrarladıkları bir TV dizisini seyretmeye benzediğine dikkat çeken Simonyan, “Karakterlere ev terliği gibi alışsak bile izlemeye devam ediyoruz. Uygunsuz bir başkandan kurtulmanın diğer yolları tükendiğinde, eski dost Lee Harvey Oswald devreye giriyor” ifadesini kullandı.Lee Harvey Oswald, 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'yi vurarak öldürmüştü. Oswald tutuklandıktan iki gün sonra vurularak hayatını kaybetmişti.Avrupa ülkeleri, Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdiAvrupa ülkeleri liderleri, ABD'de Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Pensilvanya'daki miting sırasında vurulmasına dair gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Kendisine dayanışma ve hızlı şekilde iyileşmesi için en iyi dileklerimi belirtiyor ve seçim kampanyasının gelecek aylarda diyalog ve sorumluluğun, nefret ve şiddete üstün gelmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.ABD'deki başkanlık seçimlerinde açıkça Donald Trump’ı desteklediğini belli eden Meloni'nin iktidar ortağı Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini de X platformundaki hesabından, "Donald Trump iyi. Her şeyden ve herkesten daha güçlü. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Amerika'nın ihtiyacı olan başkan bu" yorumunu yaptı.YunanistanYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.Miçotakis, saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Demokratik toplumlarımızda siyasi şiddet kabul edilemez" ifadesini kullandı.İngiltereİngiltere Başbakanı Keir Starmer da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’ın mitinginde ortaya çıkan şoke edici görüntüler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.Starmer, hiçbir toplumda siyasi şiddete yer olmadığını vurguladı.İrlandaİrlanda Başbakanı Simon Harris de X’teki paylaşımında, “Dün gece Pensilvanya’da gördüklerimiz korkunç ve yanlıştı. Eski Başkan Trump’ın güvende ve hayatta olması sevindirici” ifadelerine yer verdi.Harris, masum seyircilerin saldırıdan etkilendiğini belirtti.Hırvatistan ve SlovenyaHırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de X sosyal medya hesabından Trump'a yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.Plenkovic, Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyasi şiddetin kabul edilemeyeceğini ve bunun demokrasiye en büyük tehdit olduğunu aktardı.Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da sosyal medya hesabından, Trump'a suikast girişiminden ve izleyicilerden bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı şoke olduğunu, siyasi şiddet eylemlerinin demokrasilerde yeri olmadığını ifade etti.AlmanyaAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklama, Trump’a yönelik saldırıyı “iğrenç” olarak nitelendirerek, "Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim bu suikasttan etkilenilen kişilerle. Bu tür şiddet eylemleri demokrasiyi tehdit ediyor” ifadesini kullandı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Trump'a yönelik suikast girişimi haberinin kendisini derinden şoke ettiğini aktararak, “Sebebi ne olursa olsun şiddet asla siyasi münakaşanın bir aracı haline gelmemeli. Demokrasilerde seçimlere silahlar ile değil oy pusulası ile karar verilir” değerlendirmesinde bulundu.Donald Trump’a ve yaralanan diğer kişilere acil şifalar dileyen Baerbock, “Amerikan demokrasisinin bu karanlık saatlerinde düşüncelerim saldırılarının kurbanlarında” ifadesini kullandı.Avusturya, Çekya ve Macaristan’dan Trump’a yönelik saldırıya tepkiAvusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, başkanlık için yarışan Trump’ın Pensilvanya’daki seçim konuşması sırasında uğradığı saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını ifade etti.Nehammer, acil şifa dileklerinde bulunarak, "Bizim toplumumuzda siyasi şiddete yer yoktur. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen bütün kurbanlarla" görüşünü paylaştı.Çekya Başbakanı Petr Fiala da Trump’a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, kendisine acil şifa dileklerinde bulundu.Yakın zamanda Trump ile bir araya geldiği bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban da sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, "Bu karanlık saatlerde dua ve düşüncelerim Başkan Donald Trump ile" dedi.Kosova, Arnavutluk ve Kuzey MakedonyaKosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Trump, ailesi ve silahlı saldırıdan etkilenen tüm Amerikalılarla tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiçbir yerde siyasi şiddetin her türlüsü kesinlikle kabul edilemez ve şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump'a acil şifalar diliyor ve masum bir yaşamın kaybı nedeniyle en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu saldırıyı ve demokraside yeri olmayan her türlü siyasi şiddeti şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova da Trump’a yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.Davkova, sosyal medya hesabından, "Demokrasilerde siyasi şiddetin yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ölenlerin aileleri, yaralananlar ve Amerikan halkıyla" paylaşımında bulundu.HollandaHollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD'deki seçim kampanyası sırasında Trump'ın saldırıya uğramasıyla ilgili "Siyasi şiddet tamamen kabul edilemez" mesajı verdi.Başbakan Schoof, sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında, "Eski başkan ve mevcut başkan adayı Donald Trump'a yapılan saldırı karşısında şoke olduk. Yaralarının hafif olması sevindiricidir. Kendisine acil şifalar diliyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimi gönderiyorum. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen herkesle" ifadesini kullandı.Schoof, "Siyasi şiddet tamamen kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da paylaşımında, "Siyasetçilere yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez" sözlerine yer verdi.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

