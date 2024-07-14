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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/edirnede-zihinsel-engelli-kayip-sahis-drone-ile-bulundu-1085853834.html
Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu
Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu
Sputnik Türkiye
Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
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zihinsel engelli
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Edirne'de zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı. Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu.
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drone, kayıp, engelli, zihinsel engelli, edirne
drone, kayıp, engelli, zihinsel engelli, edirne

Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu

17:54 14.07.2024
© -AW246729Zihinsel
Zihinsel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© -AW246729
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Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.
Edirne'de zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı.
Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu.
Almanya polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
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