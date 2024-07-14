https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/edirnede-zihinsel-engelli-kayip-sahis-drone-ile-bulundu-1085853834.html

Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu

Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu

Sputnik Türkiye

Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T17:54+0300

2024-07-14T17:54+0300

2024-07-14T17:54+0300

türkiye

drone

kayıp

engelli

zihinsel engelli

edirne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085853678_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_1669de7eb17272c73ce37b9d1e493d2a.jpg

Edirne'de zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı. Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/almanyada-silahli-saldirida-2-kisi-hayatini-kaybetti-1085853063.html

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

drone, kayıp, engelli, zihinsel engelli, edirne