https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/edirnede-zihinsel-engelli-kayip-sahis-drone-ile-bulundu-1085853834.html
Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu
Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu
Sputnik Türkiye
Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T17:54+0300
2024-07-14T17:54+0300
2024-07-14T17:54+0300
türkiye
drone
kayıp
engelli
zihinsel engelli
edirne
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Edirne'de zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı. Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/almanyada-silahli-saldirida-2-kisi-hayatini-kaybetti-1085853063.html
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drone, kayıp, engelli, zihinsel engelli, edirne
drone, kayıp, engelli, zihinsel engelli, edirne
Edirne'de zihinsel engelli kayıp şahıs drone ile bulundu
Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.
Edirne'de zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı.
Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu.