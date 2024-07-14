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Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
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silahlı saldırı
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Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Alman Südwest Presse gazetesinin haberinde ise ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.​​​​​​​Ayrıca, kesin olmamakla birlikte, saldırganın daha sonra intihar ettiği de aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/berlinde-terorist-israil-sloganlarina-polisten-sert-mudahale-bircok-kisi-gozaltina-alindi--1085839466.html
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almanya, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı
almanya, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı

Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var

16:49 14.07.2024 (güncellendi: 16:57 14.07.2024)
© AP Photo / John MacDougallAlmanya polis
Almanya polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / John MacDougall
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Alman Südwest Presse gazetesinin haberinde ise ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.
Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.​​​​​​​
Ayrıca, kesin olmamakla birlikte, saldırganın daha sonra intihar ettiği de aktarıldı.
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