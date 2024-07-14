https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/almanyada-silahli-saldirida-2-kisi-hayatini-kaybetti-1085853063.html

Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var

Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T16:49+0300

2024-07-14T16:49+0300

2024-07-14T16:57+0300

dünya

almanya

silahlı saldırı

can kaybı

sivil can kaybı

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Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Alman Südwest Presse gazetesinin haberinde ise ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.​​​​​​​Ayrıca, kesin olmamakla birlikte, saldırganın daha sonra intihar ettiği de aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/berlinde-terorist-israil-sloganlarina-polisten-sert-mudahale-bircok-kisi-gozaltina-alindi--1085839466.html

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almanya, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı