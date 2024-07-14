https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/almanyada-silahli-saldirida-2-kisi-hayatini-kaybetti-1085853063.html
Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T16:49+0300
2024-07-14T16:49+0300
2024-07-14T16:57+0300
dünya
almanya
silahlı saldırı
can kaybı
sivil can kaybı
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Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Alman Südwest Presse gazetesinin haberinde ise ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.Ayrıca, kesin olmamakla birlikte, saldırganın daha sonra intihar ettiği de aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/berlinde-terorist-israil-sloganlarina-polisten-sert-mudahale-bircok-kisi-gozaltina-alindi--1085839466.html
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almanya, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı
almanya, silahlı saldırı, can kaybı, sivil can kaybı
Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
16:49 14.07.2024 (güncellendi: 16:57 14.07.2024)
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, Alman Südwest Presse gazetesinin haberinde ise ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.
Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.
Ayrıca, kesin olmamakla birlikte, saldırganın daha sonra intihar ettiği de aktarıldı.