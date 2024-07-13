https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/zaharova-isvec-ve-abdnin-kuzey-akimia-yonelik-eylemleri-kuresel-bir-komplo-1085837810.html

Zaharova: İsveç ve ABD'nin Kuzey Akımı'a yönelik eylemleri küresel bir komplo

Zaharova: İsveç ve ABD'nin Kuzey Akımı'a yönelik eylemleri küresel bir komplo

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj davasını kapatma kararını Stockholm'ün ‘hukuki... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T19:54+0300

2024-07-13T19:54+0300

2024-07-13T19:54+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

kuzey akım

isveç

abd

komplo

dava

soruşturma

sabotaj

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Sputnik’e konuşan Zaharova, İsveç ve ABD'nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik eylemlerinin küresel bir komplo olduğunu söyledi.Zaharova, “İsveç, Şubat ayında söylediğini altı ay geçmeden bugün yine tekrarladı: Kuzey Akım hatlarının patlatılmasına ilişkin soruşturma kapatıldı, Stockholm sorumluları tespit edemiyor" dedi.Sabotaj davasının kapatılması kararının Stockholm'ün ‘hukuki ilgisizliği’ olarak yorumlanabileceğini belirten Zaharova, "Suçun İsveç'in özel ekonomik bölgesinde işlendiğini hatırlatırım. Ve bu tür hukuki ilgisizliğin nedeni, terör saldırısının asıl yararlanıcısının ilgili planları zaten gizlemeyen Biden yönetimi olmasıdır. Stockholm'un ABD’ye karşı çıkma hakkı ve iradesi yok” diye konuştu.İsveç ve ABD'nin Kuzey Akımı'a yönelik eylemlerinin küresel bir komplo olduğunu vurgulayan Zaharova, "Aslında ciddi bir suçu, yani bir terör saldırısını gizlemeye yönelik uluslararası bir komplo söz konusu ve Stockholm'e de bu ‘karşılıklı sorumlulukta’ buna uygun bir rol verilmiş" değerlendirmesinde bulundu.Şubat ayında, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajları soruşturan İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, davanın ülkenin yargı alanına girmemesi nedeniyle sonlandırdıklarını duyurmuştu. Ljungqvist, İsveç savcılığının Kuzey Akım'a yönelik soruşturmada delil olarak kullanılabilecek materyalleri Alman makamlarına teslim ettiğini ve soruşturmanın Almanya’da devam edeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/alman-medyasindan-iddia-scholz-2020de-abdye-kuzey-akim-2-icin-gizli-bir-anlasma-onerdi-1085064910.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kuzey akım, isveç, abd, komplo, dava, soruşturma, sabotaj, almanya