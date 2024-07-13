https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/teskten-yeni-yapilandirma-talebi-yuksek-enflasyonun-piyasalarin-dengesini-bozuyor-1085822669.html

TESK'ten 'yeni yapılandırma' talebi: 'Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozuyor'

TESK'ten 'yeni yapılandırma' talebi: 'Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozuyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T11:03+0300

2024-07-13T11:03+0300

2024-07-13T11:03+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

enflasyon

yeniden yapılandırma

yapılandırma

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için 'yeni bir yapılandırmaya' ihtiyaç olduğunu belirtti.Ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" ifadesini kullandı.Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, enflasyon, yeniden yapılandırma, yapılandırma