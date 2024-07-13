https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/teskten-yeni-yapilandirma-talebi-yuksek-enflasyonun-piyasalarin-dengesini-bozuyor-1085822669.html
TESK'ten 'yeni yapılandırma' talebi: 'Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozuyor'
TESK'ten 'yeni yapılandırma' talebi: 'Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozuyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T11:03+0300
2024-07-13T11:03+0300
2024-07-13T11:03+0300
ekonomi
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
enflasyon
yeniden yapılandırma
yapılandırma
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için 'yeni bir yapılandırmaya' ihtiyaç olduğunu belirtti.Ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" ifadesini kullandı.Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, enflasyon, yeniden yapılandırma, yapılandırma
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, enflasyon, yeniden yapılandırma, yapılandırma
TESK'ten 'yeni yapılandırma' talebi: 'Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozuyor'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için 'yeni bir yapılandırmaya' ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" ifadesini kullandı.
Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:
Hem insanların borçtan kurtulmasını hem de istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Bir yapılandırmayla ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki 156 milyar liranın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek.