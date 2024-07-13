https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ticaret-bakanligindan-piyasaya-guvensiz-urun-surenlere-126-milyon-lira-ceza-1085821998.html
Ticaret Bakanlığı'ndan piyasaya 'güvensiz ürün' sürenlere 12.6 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan piyasaya 'güvensiz ürün' sürenlere 12.6 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, güvensiz ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T09:36+0300
2024-07-13T09:36+0300
2024-07-13T09:37+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ceza
denetim
güvensiz ürün
mevzuat
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldığı ifade edildi. Ayrıca analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünlerin denetimlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.Ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 2024'ün ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans'Açıklamada, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmelerinin önemine işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-75-ilde-bin-564-silah-ele-gecirildi-1085821069.html
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ticaret bakanlığı, ceza, denetim, güvensiz ürün, mevzuat
ticaret bakanlığı, ceza, denetim, güvensiz ürün, mevzuat
Ticaret Bakanlığı'ndan piyasaya 'güvensiz ürün' sürenlere 12.6 milyon lira ceza
09:36 13.07.2024 (güncellendi: 09:37 13.07.2024)
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, güvensiz ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldığı ifade edildi. Ayrıca analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünlerin denetimlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.
Ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 2024'ün ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans'
Açıklamada, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmelerinin önemine işaret edildi.