https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ticaret-bakanligindan-piyasaya-guvensiz-urun-surenlere-126-milyon-lira-ceza-1085821998.html

Ticaret Bakanlığı'ndan piyasaya 'güvensiz ürün' sürenlere 12.6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan piyasaya 'güvensiz ürün' sürenlere 12.6 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, güvensiz ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T09:36+0300

2024-07-13T09:36+0300

2024-07-13T09:37+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ceza

denetim

güvensiz ürün

mevzuat

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldığı ifade edildi. Ayrıca analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünlerin denetimlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.Ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 2024'ün ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans'​​​​​​​Açıklamada, piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Bununla birlikte tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmelerinin önemine işaret edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-75-ilde-bin-564-silah-ele-gecirildi-1085821069.html

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ticaret bakanlığı, ceza, denetim, güvensiz ürün, mevzuat