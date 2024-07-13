https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/muglada-108-duzensiz-gocmen-yakalandi-1085819201.html
Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Muğla açıklarında 108 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T02:35+0300
2024-07-13T02:35+0300
2024-07-13T02:36+0300
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göçmen kaçakçılığı
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.Ekiplerce durdurulan yelkenli teknede 1'i çocuk 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı. Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandıFethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.Ekipler, botta 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cesme-aciklarindaki-adada-mahsur-kalan-24-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1085630064.html
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muğla, fethiye, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, gözaltı, göç idaresi
muğla, fethiye, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, gözaltı, göç idaresi
Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı
02:35 13.07.2024 (güncellendi: 02:36 13.07.2024)
Muğla açıklarında 108 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekiplerce durdurulan yelkenli teknede 1'i çocuk 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.
Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.
Ekipler, botta 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.