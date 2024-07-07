https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cesme-aciklarindaki-adada-mahsur-kalan-24-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1085630064.html
Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T22:52+0300
2024-07-07T22:52+0300
2024-07-07T23:05+0300
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06) sevk edildi.Ekiplerce kurtarılan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen limana getirildi.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/fransadaki-secimlerin-ikinci-turu-basladi-1085613445.html
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çeşme, çeşme, izmir
Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:52 07.07.2024 (güncellendi: 23:05 07.07.2024)
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06) sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen limana getirildi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.