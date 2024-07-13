https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/harkovda-yeni-bir-grup-fransiz-parali-asker-tespit-edildi-1085836759.html
Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi
Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov’da yeni bir grup Fransız paralı askerin tespit edildiğini bildiridi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T18:14+0300
2024-07-13T18:14+0300
2024-07-13T18:13+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
nikolayev
ukrayna
harkov
paralı asker
fransa
yeraltı
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_0:36:807:489_1920x0_80_0_0_715aa5caa39c9356587c674100313e04.png
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Harkov’daki Fransız paralı askerlere yeni grubun dahil olduğunu söyledi.Lebedev, “Harkov direnişi yeni bir Fransız paralı asker grubunu tespit etti” diyerek, Harkov sakinlerinden birinin konuya ilişkin şu ifadelerini aktardı:Mart ayında Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana farklı ülkelerden (ABD, İngiltere, Fransa, Polonya, Gürcistan) 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini, bunlardan 356’sının Fransa vatandaşı olduğunu bildirmişti. Bakanlık, söz konusu dönem boyunca 147'si Fransız olmak üzere yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-2-bin-75-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085826634.html
nikolayev
ukrayna
harkov
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_53:0:753:525_1920x0_80_0_0_843e256f8dd4308e6db483c6a1025d33.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, harkov, paralı asker, fransa, yeraltı, rusya savunma bakanlığı
sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, harkov, paralı asker, fransa, yeraltı, rusya savunma bakanlığı
Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov’da yeni bir grup Fransız paralı askerin tespit edildiğini bildiridi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Harkov’daki Fransız paralı askerlere yeni grubun dahil olduğunu söyledi.
Lebedev, “Harkov direnişi yeni bir Fransız paralı asker grubunu tespit etti” diyerek, Harkov sakinlerinden birinin konuya ilişkin şu ifadelerini aktardı:
“Harkov. Holodnaya Gora yakınlarında onlarca Fransız asker var, aralarında siyahi olanlar ve bir kadın var. Muhtemelen yol üzeri bir şeyler atıştırmak için döner dükkanına girdiler. Temiz giyimliler. Poltava-Kiev yönünden geldikleri anlaşılıyor.”
Mart ayında Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana farklı ülkelerden (ABD, İngiltere, Fransa, Polonya, Gürcistan) 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini, bunlardan 356’sının Fransa vatandaşı olduğunu bildirmişti. Bakanlık, söz konusu dönem boyunca 147'si Fransız olmak üzere yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştı.