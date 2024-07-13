https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/harkovda-yeni-bir-grup-fransiz-parali-asker-tespit-edildi-1085836759.html

Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi

Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi

Sputnik Türkiye

Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov’da yeni bir grup Fransız paralı askerin tespit edildiğini bildiridi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T18:14+0300

2024-07-13T18:14+0300

2024-07-13T18:13+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

ukrayna

harkov

paralı asker

fransa

yeraltı

rusya savunma bakanlığı

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Harkov’daki Fransız paralı askerlere yeni grubun dahil olduğunu söyledi.Lebedev, “Harkov direnişi yeni bir Fransız paralı asker grubunu tespit etti” diyerek, Harkov sakinlerinden birinin konuya ilişkin şu ifadelerini aktardı:Mart ayında Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana farklı ülkelerden (ABD, İngiltere, Fransa, Polonya, Gürcistan) 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini, bunlardan 356’sının Fransa vatandaşı olduğunu bildirmişti. Bakanlık, söz konusu dönem boyunca 147'si Fransız olmak üzere yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-2-bin-75-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085826634.html

nikolayev

ukrayna

harkov

fransa

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sergey lebedev, nikolayev, ukrayna, harkov, paralı asker, fransa, yeraltı, rusya savunma bakanlığı