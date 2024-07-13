https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-2-bin-75-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085826634.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 bin 75 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 bin 75 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 75 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T14:10+0300
2024-07-13T14:10+0300
2024-07-13T14:06+0300
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ukrayna ordusu
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‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 8 karşı saldırısını püskürtürken 205 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 590 asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken iki karşı saldırıyı engelledi. Düşman 680 asker kaybetti. Dört mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısını akamete uğratılan Ukrayna ordusu kaybı 355 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı püskürttü. En az 140 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 105 asker kaydetti. Ayrıca iki mühimmat deposu vuruldu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin düzenlediği hava saldırısında Ukrayna ordusuna ait patlayıcı maddelerin üretildiği bir fabrika imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 2 adet ATACMS, bir adet S-200, 6 adet HIMARS füzesi ile 17 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/pentagon-abd-ukraynanin-rusyanin-derinliklerine-atacms-fuzeleri-ateslemesine-izin-verebilir-1085813075.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna ordusu, hava savunma, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna ordusu, hava savunma, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 2 bin 75 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 75 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 8 karşı saldırısını püskürtürken 205 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 590 asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken iki karşı saldırıyı engelledi. Düşman 680 asker kaybetti. Dört mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısını akamete uğratılan Ukrayna ordusu kaybı 355 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı püskürttü. En az 140 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 105 asker kaydetti. Ayrıca iki mühimmat deposu vuruldu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin düzenlediği hava saldırısında Ukrayna ordusuna ait patlayıcı maddelerin üretildiği bir fabrika imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 2 adet ATACMS, bir adet S-200, 6 adet HIMARS füzesi ile 17 insansız hava aracını engelledi.