https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/emekli-memur-sen-baskani-kucukkosenden-emekli-ayliklarina-iliskin-aciklama-1085836900.html

Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen'den emekli aylıklarına ilişkin açıklama

Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen'den emekli aylıklarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin belini doğrultamaz halde yaşamaya mahkum edilmemesi, milli ve adaletli hamlelerle ayağa kaldırılması... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T18:35+0300

2024-07-13T18:35+0300

2024-07-13T18:35+0300

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Emekli Memur-Sen Başkanı Küçükkösen, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur emeklilerine yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,73 zam yapılacağını hatırlattı.En düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın artırılmaması halinde bu oranlardan daha düşüğünün emekli aylıklarına yansıyacağını bildiren Küçükkösen, bu durumda da en düşük görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın yüzde 50'yi aşacağını aktardı.Bunun adil olmadığını belirten Küçükkösen, "Emekli belini doğrultamaz halde yaşamaya mahkum edilmemeli, milli ve adaletli hamlelerle şahlanıp ayağa kaldırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Artan enflasyonun emekli aylıklarının reel değerini ciddi şekilde düşürdüğünü kaydeden Küçükkösen, en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki farkın da giderek açıldığını vurguladı.Küçükkösen, şunları kaydetti:

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), emekli, emekli maaşı, ssk, bağ-kur, enflasyon