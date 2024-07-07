https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sgkdan-emeklilere-ozel-internet-sitesi-1085626378.html
SGK'dan emeklilere özel internet sitesi
SGK'dan emeklilere özel internet sitesi
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T19:00+0300
2024-07-07T19:00+0300
2024-07-07T19:00+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
emekli
site
internet sitesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldıKurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, site, internet sitesi
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, site, internet sitesi
SGK'dan emeklilere özel internet sitesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz" i
fadeleri kullanıldı.
SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.
Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.