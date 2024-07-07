https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sgkdan-emeklilere-ozel-internet-sitesi-1085626378.html

SGK'dan emeklilere özel internet sitesi

SGK'dan emeklilere özel internet sitesi

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T19:00+0300

2024-07-07T19:00+0300

2024-07-07T19:00+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

emekli

site

internet sitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldıKurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), emekli, site, internet sitesi