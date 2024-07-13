https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/dunya-bankasi-rusya-dis-ticaret-fazlasi-veren-ulkeler-arasinda-ilk-10da-1085822411.html

Dünya Bankası: Rusya, dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında ilk 10’da

Dünya Bankası: Rusya, dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında ilk 10’da

Sputnik Türkiye

Rusya, 2023’te dış ticaret fazlası elde eden ilk 10 ülke arasına girdi. Geçen yıl 121 milyar dolar ticaret geliri elde eden Rusya sıralamada yedinci oldu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T10:56+0300

2024-07-13T10:56+0300

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Sputnik’in Dünya Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, toplamda dünya genelinde geçen yıl 23 trilyon 300 milyar dolarlık ihracat yapılırken 22 trilyon 900 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı. Böylelikle 365 milyar dolarlık ticaret fazlası oluştu.Ticaretten en fazla gelir elde eden ülkelerin başında, 594 milyar dolarlık ticaret fazlası ile Çin geliyor. Bu ülkeyi 245 milyar 300 milyonla Almanya, 178 milyarla İrlanda, 155 milyarla Singapur ve 131 milyar dolarlık ticaret fazlası yapan İsviçre takip ediyor.Sıralamanın altıncı basamağında Suudi Arabistan (127 milyar) yer alırken geçen yıl 121 milyar dolar gelir elde eden Rusya yedinci oldu.İlk 10’a ayrıca Hollanda (97 milyar), Avustralya (83 milyar) ve Brezilya (81 milyar) girmeyi başardı.Toplamda dış ticareti fazla veren ülke sayısı 43 oldu. Bu ülkelerin toplam kârı 2 trilyon 500 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret açığı veren ülkelerin sayısı 72’e çıkarken bu ülkeler toplam 2 trilyon 300 milyar dolar açık verdi. Bu ülkelerin başında 1 trilyon 100 milyar dolarlık açıkla ABD geliyor.İkinci sırada, 245 milyar dolarlık açıkla Hindistan gelirken bu ülkeyi İngiltere (232 milyar), Fransa (88 milyar) ve Türkiye (87 milyar) takip ediyor.

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ticaret, dış ticaret, dış ticaret açığı, dünya bankası, rusya, çin, abd, türkiye