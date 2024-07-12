https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-simsek-odemeler-dengesi-verilerini-degerlendirdi-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1085793921.html

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'En düşük seviyesine geriledi'

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'En düşük seviyesine geriledi'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T12:02+0300

2024-07-12T12:02+0300

2024-07-12T12:02+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

cari denge

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25.2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.'Dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz'Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19.1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-aciklamasi-en-zoru-geride-kaldi-1085764998.html

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, cari denge