https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-simsek-odemeler-dengesi-verilerini-degerlendirdi-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1085793921.html
Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'En düşük seviyesine geriledi'
Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'En düşük seviyesine geriledi'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T12:02+0300
2024-07-12T12:02+0300
2024-07-12T12:02+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
cari denge
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25.2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.'Dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz'Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19.1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-aciklamasi-en-zoru-geride-kaldi-1085764998.html
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, cari denge
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, cari denge
Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'En düşük seviyesine geriledi'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25.2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
'Dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz'
Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19.1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2.5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz.