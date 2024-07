https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085831056.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesi'nde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 6'ıncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün 54'ü dost ve kardeş ülkelerden gelenler olmak üzere toplam 181 subayın mezuniyet sevincine ortak olduklarını söyledi.Üniversitenin Harp Enstitüsü'nde 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitüleri'nde 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimleri'ni bitiren tüm subayları tebrik eden Erdoğan, misafir subaylara da kendi ülkelerinde başarılar diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımızın ve milletimizin en kalbi selamlarını halklarına ulaştırmalarını özellikle rica ediyorum. Türkiye'nin diğer eğitim kurumlarından mezun olan ve fahri elçilerimiz olarak gördüğümüz tüm misafir öğrenciler gibi bu arkadaşlarımızla da gönül bağlarımızı daima koruyacağız. İnşallah kendilerini gelecekte ordularının en üst komuta kademelerinde devletlerine ve milletlerine aşkla hizmet ederken göreceğiz" diye konuştu.Türkiye'nin 2 bin 233 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü ordularından birine sahip olmanın yanı sıra en eski kurmay eğitim sisteminin de temellerini atmış bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, kurmaylık dahil askeri eğitimin tüm aşamalarında gerçekten parmakla gösterilen, zengin bir müktesebata sahip olduklarını, subayların bu güzide çatı altında aldıkları üstün nitelikli eğitimin bundan sonraki meslek hayatında onlara rehberlik edeceğine yürekten inandığını dile getirdi.Eğitimlere katkı sunan komutan ve hocalara da emekleri için teşekkür eden Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Gerek Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları gerekse işte bugün burada olduğu gibi Harp Enstitüleri'nde eğitim alan evlatlarımız her açıdan en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor. Milletimizin köklü değerleriyle birlikte ordumuzun değişen ihtiyaçlarını da karşılayan eğitim sistemiyle üniversitemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin farklı kademelerine vazife şuuru yüksek personel kazandırıyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin dünyadaki trendlerin ışığında yeni açılımlarla kendini geliştirmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi.Üniversitenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay kadrosunu yetiştiren ocak konumunun zaten izahtan vareste olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vasfına ilaveten üniversitemizin, Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir merkez olma yolunda ilerlemesi ayrıca takdire şayandır. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Düşünce, fikir, vizyon olmadan strateji olmaz. Büyük stratejiler olmadan da taktiksel hamleler arzu edilen neticeyi vermez" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin, askeri işbirliği noktasında da çok başarılı bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitemizin bu özelliğinin korunması ve geliştirilmesi de önemlidir. Milli Savunma Üniversitesinin 8 yıl gibi kısa sürede katettiği mesafede büyük emeği olan Rektörümüzü ve yöneticilerimizi kutluyorum. Bugüne kadar üniversite idaremize gereken her türlü desteği verdik. Eğitim faaliyetleriyle birlikte stratejik, bilimsel ve kültürel sahada attığı vizyoner adımlarla her zaman üniversitemizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.Her zaman söyledikleri gibi yollarının da yönlerinin de ileriye dönük olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya değişirken, Türkiye değişirken, ülkemizin karşılaştığı tehditlerin boyutu ve niteliği değişirken, askeri eğitim sistemimizin aynı kalması, hele hele geriye gitmesi asla tahayyül edilemez. Eğitimden silah ve teçhizata, vatan savunmasına dair hiçbir alanda geriye gidişe Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha iyisini, daha mükemmelini hedefleyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Türkiye'nin, coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar, tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getiren bir konumda yer aldığına dikkati çekerek, "İnsanlığın gündemini meşgul eden hemen her kriz ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Bir tarafın diğerine tam üstünlük sağlayamadığı çatışmalar zaman zaman tırmanarak ve ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.Bölgenin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, ikili komşuluğa da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmayı da sürdüreceklerini dile getirdi.'Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı hatta kasıtlı olarak çiğnendi'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını her görüşmemizde vurguladık" ifadelerini kullandı.''Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık''Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki krizleri çözüme kavuşturmak için çalışırken vatanın ve vatandaşların güvenliğini de göz ardı etmediklerini belirterek, "Biz 40 yıldır bölücü teröre karşı çetin mücadeleler yürütmüş ve bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Kutsal vatan toprağının tek karışına dahi el uzatılmayacağını bugüne kadar defalarca gösterdik. Binlerce evladımızı şehit verdik ancak şehit kanlarıyla bize vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve gayretleri sayesinde terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla ve istihbaratçılarımızla her yerde enselerindeyiz" diye konuştu.'Yerli ve milli silah sistemlerinin de büyük katkısıyla terör örgütüne ciddi darbeler indirdiklerini' kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesi'nde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız" dedi.Irak ve Suriye hattında ülkeye tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Sadece ele geçirilen silahların türüne ve çeşidine bakmak bile Türkiye'nin nasıl çok uluslu ve çok ortaklı bir terör konsorsiyumu ile mücadele ettiğini ortaya koymaya kafidir. Devlet olarak şu gerçeğin çok net farkındayız. Silahının namlusu Türkiye'ye dönük teröristler sınırlarımızın ötesinde var oldukça biz burada huzurlu olamayız. Şayet ekonomide, dış politikada, demokraside, hak ve özgürlüklerde ilan ettiğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorsak terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız. Diğer türlü enerji ve vakit kaybetmekten kendimizi kurtaramayız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, başa musallat edilen terör belasının son bulduğu bir ideali sembolize ettiğini dile getirdi.Son 22 yılda altyapısını kurdukları bu ideali ortak mücadeleyle adım adım hayata geçireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, pazartesi günü 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.Kapkara başlayan o gecenin sabahına ülke olarak destan yazmış, demokrasisini kurtarmış, milli iradeye sahip çıkmış bir şekilde uyanıldığını belirten Erdoğan, canları pahasına karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren kahraman şehitleri rahmetle anıp gazilere şükranlarını iletti.Türkiye'yi bir daha benzer ihanet teşebbüsleriyle karşı karşıya bırakmamak için 15 Temmuz sonrasında çok kritik adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, "Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. Burada bazı sayıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız, 15 Temmuz'da Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi. Çünkü örgütün 80'li yıllardan itibaren özellikle hedefe koyduğu ve zamanla çöreklendiği yerlerin en başında Harp Akademileri yani kurmaylık sistemi geliyordu. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi" diye konuştu.Deniz Harp Akademisinin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören kursiyerin tamamının da ilişiğinin kesildiğini dile getiren Erdoğan, benzer kararları diğer kademelerde ve birimlerde de aldıklarını, daha yapısal değişimlere gittikleri alanların olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş yelpazedeki görevlerini her an icra etmesine imkan sağlayacak eğitim ve öğretim modeli oluşturduklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden çok az subayın kurmaylık eğitimi alırken, yeni kurmaylık sisteminde, eğitimin tabana yayıldığına dikkati çekerek "Subaylarımızın önemli bir kısmının kademeli olarak bu eğitimi alması temin edildi. Böylece 2018 yılından bugüne Harp Enstitülerinde 655 misafir subay ile 3 bin 123 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, kurmaylık eğitimi aldı. Tüm subayların yaklaşık yüzde 11'ine tekabül eden bu oran, kısa sürede katedilen mesafenin gelecek adına ümit vadettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.'FETÖ'nün geçmişte istismar ettiği sahnelerin tekrar yaşanmaması için de azami hassasiyet gösteriyoruz'Atılan adımlarla çok kısa sürede FETÖ'nün ordunun saflarında açtığı yarayı iyileştirmekle kalmadıklarını, birçok alanda daha da ileri gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, mezun olan bütün subayları tebrik ederek üniversitenin rektörü ve yönetim kademesine de takdirlerini iletti.

