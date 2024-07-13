https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bakan-kurum-2025-yilina-geldigimizde-11-ilde-deprem-bolgesinde-evine-girmeyen-depremzede-kalmayacak-1085832578.html

Bakan Kurum: 2025 yılına geldiğimizde 11 ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kalmayacak

Bakan Kurum: 2025 yılına geldiğimizde 11 ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kalmayacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T17:26+0300

2024-07-13T17:26+0300

2024-07-13T17:26+0300

türkiye

murat kurum

deprem

deprem

gaziantep

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Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında Nurdağı Rezerv Alanı'nda yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgelerinde olduklarını anımsattı.Göreve geldikleri ilk andan itibaren bütün ekipleriyle deprem bölgesinde olduklarını belirten Kurum, depremde zarar gören 11 ildeki proje alanlarında yerinde inceleme yaptıklarını ve annelerin yüzü gülene kadar da bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.Kurum, Nurdağı'nın kendisi için özel anlam taşıyan bir yer olduğunu dile getirerek, "Bugün buraya gelirken de bir taraftan o hüznü, acıyı tekrar yaşadık. Bir taraftan da sevinçliyiz, inşaatlarımız Nurdağlı, Gaziantepli, İslahiyeli kardeşlerimize verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah kararlı bir şekilde yürümektedir. Onların sevinci bizim sevincimiz, onların hüznü bizim hüznümüz olacak. İnşallah o 6 Şubat sabahı tuttuğumuz eli, depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar, onların yüzü gülene kadar inşallah o eli hiçbir zaman bırakmayacağız. Onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber sevineceğiz. Beraber mücadele edeceğiz" dedi.Deprem bölgesini asla kaderine terk etmeyeceklerini ilk günden itibaren söylediklerini hatırlatan Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve sağlam yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.Kurum, her afetzedeye eşit hizmet götürebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:'2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak'Çalışmalarını il, ilçe ve köylerde sürdürdüklerinin belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:Bakan Kurum, Gaziantep'te şu ana kadar 14 bin 710 ev ve iş yerini teslim ettiklerini, Nurdağı'ndan İslahiye'ye, Şahinbey'den Şehitkamil'e kadar birçok yerde toplam 32 bin 299 konut ve iş yerinin inşasının devam ettiğini dile getirdi.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine ilişkin bilimsel rapor açıklandıMurat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a yönelik vermiş oldukları bir sözü yerine getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:Bakan Kurum'a, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların müdürleri eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/vandaki-43luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-aciklama-1085831868.html

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murat kurum, deprem, deprem, gaziantep