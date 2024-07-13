Van'daki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Arkadaslar, Van Gölü içerisinde dün gece 4,4 deprem oldu. Deprem olasılıkla Ercek fayında. Bu fay bir ters fay. Son Van Depreminde de aktif bir rol oynamıştı. Burada 2011 yılında büyük bir enerji boşalması oldugu icin fazla endişelenmiyoruz.