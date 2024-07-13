https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/vandaki-43luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-aciklama-1085831868.html
Van'daki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Van'daki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Sputnik Türkiye
Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi..Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T16:59+0300
2024-07-13T16:59+0300
2024-07-13T16:59+0300
türkiye
van
van gölü
deprem
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8.85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Van'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmesinde şu ifadeler yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/van-golunde-43-buyuklugunde-deprem-1085813820.html
türkiye
van
van gölü
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van, van gölü, deprem, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
van, van gölü, deprem, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Van'daki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi..Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8.85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Van'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmesinde şu ifadeler yer verdi:
Arkadaslar, Van Gölü içerisinde dün gece 4,4 deprem oldu. Deprem olasılıkla Ercek fayında. Bu fay bir ters fay. Son Van Depreminde de aktif bir rol oynamıştı. Burada 2011 yılında büyük bir enerji boşalması oldugu icin fazla endişelenmiyoruz.