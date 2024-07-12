https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/ucretli-calisan-sayisi-yillik-yuzde-43-artti-en-buyuk-artis-insaat-sektorunde-1085790171.html

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4.3 arttı: En büyük artış inşaat sektöründe

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4.3 arttı: En büyük artış inşaat sektöründe

Sputnik Türkiye

Ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T10:15+0300

2024-07-12T10:15+0300

2024-07-12T10:15+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

çalışan

inşaat

hizmet

sanayi

ticaret

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5.1 arttı.Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0.7 arttıSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttı.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), çalışan, inşaat, hizmet, sanayi, ticaret