https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html
TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T10:26+0300
2024-07-10T10:26+0300
2024-07-10T10:28+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
genç nüfus
erkek
kadın
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.1 puan azaldı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12.8, kadınlarda ise yüzde 19.3 olduğu hesaplandı.Haftalık çalışma saati azaldıMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.1 olarak belirlendi.İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs'ta aylık bazda 0.3 saat azalarak 43.9 saat olarak kayıtlara geçti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17.1 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/canakkalede-bir-ayda-132-yangin-2-bin-625-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1085719711.html
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mayıs ayı işsizlik oranları, tüik işsizlik oranları, tüik mayıs ayı işsizlik oranları
mayıs ayı işsizlik oranları, tüik işsizlik oranları, tüik mayıs ayı işsizlik oranları
TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
10:26 10.07.2024 (güncellendi: 10:28 10.07.2024)
Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.1 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12.8, kadınlarda ise yüzde 19.3 olduğu hesaplandı.
Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
Ay/Yıl
2022
2023
2024
Ocak
11.1
9.6
9
Şubat
10.7
10
8.6
Mart
11.1
10
8.6
Nisan
10.8
10
8.5
Mayıs
10.8
9.5
8.4
Haziran
10.4
9.5
Temmuz
10.2
9.4
Ağustos
9.8
9.2
Eylül
10.1
9.1
Ekim
10.3
8.6
Kasım
10.1
9
Aralık
10.3
8.8
Haftalık çalışma saati azaldı
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.1 olarak belirlendi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs'ta aylık bazda 0.3 saat azalarak 43.9 saat olarak kayıtlara geçti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17.1 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde Mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri:
15 ve daha yukarı yaştakiler
Toplam
Erkek
Kadın
Nüfus (bin kişi)
65.870
32.597
33.272
İş gücü (bin kişi)
35.931
23.603
12.328
İstihdam (bin kişi)
32.920
21.949
10.970
İşsiz (bin kişi)
3.011
1.654
1.357
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
29.939
8.994
20.945
İş gücüne katılma oranı (yüzde)
54,5
72,4
37,1
İstihdam oranı (yüzde)
50
67,3
33
İşsizlik oranı (yüzde)
8,4
7
11
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
15
12.8
19.3