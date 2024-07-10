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TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.1 puan azaldı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12.8, kadınlarda ise yüzde 19.3 olduğu hesaplandı.Haftalık çalışma saati azaldıMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.1 olarak belirlendi.İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs'ta aylık bazda 0.3 saat azalarak 43.9 saat olarak kayıtlara geçti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17.1 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/canakkalede-bir-ayda-132-yangin-2-bin-625-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1085719711.html
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mayıs ayı işsizlik oranları, tüik işsizlik oranları, tüik mayıs ayı işsizlik oranları
mayıs ayı işsizlik oranları, tüik işsizlik oranları, tüik mayıs ayı işsizlik oranları

TÜİK açıkladı: İşsizlik, Mayıs ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu

10:26 10.07.2024 (güncellendi: 10:28 10.07.2024)
© AA / Raşit AydoğanTürkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.1 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12.8, kadınlarda ise yüzde 19.3 olduğu hesaplandı.
Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

2024

Ocak

11.1

9.6

9

Şubat

10.7

10

8.6

Mart

11.1

10

8.6

Nisan

10.8

10

8.5

Mayıs

10.8

9.5

8.4

Haziran

10.4

9.5

Temmuz

10.2

9.4

Ağustos

9.8

9.2

Eylül

10.1

9.1

Ekim

10.3

8.6

Kasım

10.1

9

Aralık

10.3

8.8

Haftalık çalışma saati azaldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.1 olarak belirlendi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs'ta aylık bazda 0.3 saat azalarak 43.9 saat olarak kayıtlara geçti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17.1 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde Mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

65.870

32.597

33.272

İş gücü (bin kişi)

35.931

23.603

12.328

İstihdam (bin kişi)

32.920

21.949

10.970

İşsiz (bin kişi)

3.011

1.654

1.357

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

29.939

8.994

20.945

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

54,5

72,4

37,1

İstihdam oranı (yüzde)

50

67,3

33

İşsizlik oranı (yüzde)

8,4

7

11

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)

15

12.8

19.3

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