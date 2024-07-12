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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trumpla-gorusen-orban-gunun-iyi-haberi-diye-duyurdu-o-bu-sorunu-cozecek-1085789871.html
Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'
Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'
Sputnik Türkiye
Batılı siyasetçilerden gelen sert eleştirilere aldırış etmeyen Macar lider Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin'den sonra gittiği ABD'de Ukrayna krizine çözüm bulmak... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T10:01+0300
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ukrayna krizi
macaristan
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barış misyonu
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vladimir zelenskiy
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüştü.AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Florida'daki görüşmede Trump'la Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele aldıklarını belirtti.X hesabından açıklama yapan Orban, Trump'la görüşmesini 'Barış misyonu 5.0' olarak adlandırdı.Orban, mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullandı.Macar lider, barış misyonu görüşmelerine Kiev'den başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştükten sonra Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Orban, bir sonraki durağı olan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüş alışverişi yapmıştı.Orban, 'Barış misyonu 4.0' olarak duyurduğu başkent Washington'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna krizini masaya yatırmıştı.Son olarak Trump'la istişarelerde bulunan Orban'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/orban-erdogandan-ukraynayla-ilgili-baris-girisimime-destek-vermesini-istedim-1085725433.html
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macaristan, viktor orban, ab dönem başkanlığı, donald trump, barış misyonu, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, florida, abd, rusya, washington, moskova, kiev
macaristan, viktor orban, ab dönem başkanlığı, donald trump, barış misyonu, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, florida, abd, rusya, washington, moskova, kiev

Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'

10:01 12.07.2024
orban trump
orban trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Batılı siyasetçilerden gelen sert eleştirilere aldırış etmeyen Macar lider Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin'den sonra gittiği ABD'de Ukrayna krizine çözüm bulmak için temaslarına devam ediyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüştü.

AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Florida'daki görüşmede Trump'la Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele aldıklarını belirtti.

X hesabından açıklama yapan Orban, Trump'la görüşmesini 'Barış misyonu 5.0' olarak adlandırdı.

Orban, mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullandı.

Macar lider, barış misyonu görüşmelerine Kiev'den başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştükten sonra Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Orban, bir sonraki durağı olan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüş alışverişi yapmıştı.

Orban, 'Barış misyonu 4.0' olarak duyurduğu başkent Washington'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna krizini masaya yatırmıştı.

Son olarak Trump'la istişarelerde bulunan Orban'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
DÜNYA
Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedim
10 Temmuz, 11:33
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