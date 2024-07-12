Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'
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Batılı siyasetçilerden gelen sert eleştirilere aldırış etmeyen Macar lider Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin'den sonra gittiği ABD'de Ukrayna krizine çözüm bulmak için temaslarına devam ediyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüştü.
AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Florida'daki görüşmede Trump'la Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele aldıklarını belirtti.
X hesabından açıklama yapan Orban, Trump'la görüşmesini 'Barış misyonu 5.0' olarak adlandırdı.
Orban, mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullandı.
Macar lider, barış misyonu görüşmelerine Kiev'den başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştükten sonra Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Orban, bir sonraki durağı olan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüş alışverişi yapmıştı.
Orban, 'Barış misyonu 4.0' olarak duyurduğu başkent Washington'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna krizini masaya yatırmıştı.
Son olarak Trump'la istişarelerde bulunan Orban'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.
AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Florida'daki görüşmede Trump'la Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele aldıklarını belirtti.
X hesabından açıklama yapan Orban, Trump'la görüşmesini 'Barış misyonu 5.0' olarak adlandırdı.
Orban, mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullandı.
Macar lider, barış misyonu görüşmelerine Kiev'den başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştükten sonra Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Orban, bir sonraki durağı olan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüş alışverişi yapmıştı.
Orban, 'Barış misyonu 4.0' olarak duyurduğu başkent Washington'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna krizini masaya yatırmıştı.
Son olarak Trump'la istişarelerde bulunan Orban'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.