https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trumpla-gorusen-orban-gunun-iyi-haberi-diye-duyurdu-o-bu-sorunu-cozecek-1085789871.html

Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'

Trump'la görüşen Orban 'günün iyi haberi' diye duyurdu: 'O, bu sorunu çözecek'

Sputnik Türkiye

Batılı siyasetçilerden gelen sert eleştirilere aldırış etmeyen Macar lider Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin'den sonra gittiği ABD'de Ukrayna krizine çözüm bulmak... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T10:01+0300

2024-07-12T10:01+0300

2024-07-12T10:01+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

ab dönem başkanlığı

donald trump

barış misyonu

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085789717_0:33:1920:1113_1920x0_80_0_0_10cfe3a56174c0a08876b2bbc35e82b5.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'la görüştü.AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban, Florida'daki görüşmede Trump'la Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmanın yollarını ele aldıklarını belirtti.X hesabından açıklama yapan Orban, Trump'la görüşmesini 'Barış misyonu 5.0' olarak adlandırdı.Orban, mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullandı.Macar lider, barış misyonu görüşmelerine Kiev'den başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştükten sonra Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Orban, bir sonraki durağı olan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüş alışverişi yapmıştı.Orban, 'Barış misyonu 4.0' olarak duyurduğu başkent Washington'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna krizini masaya yatırmıştı.Son olarak Trump'la istişarelerde bulunan Orban'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/orban-erdogandan-ukraynayla-ilgili-baris-girisimime-destek-vermesini-istedim-1085725433.html

macaristan

ukrayna

florida

rusya

washington

moskova

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ab dönem başkanlığı, donald trump, barış misyonu, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, florida, abd, rusya, washington, moskova, kiev