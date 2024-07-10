https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/orban-erdogandan-ukraynayla-ilgili-baris-girisimime-destek-vermesini-istedim-1085725433.html

Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedim

Orban: Erdoğan’dan Ukrayna’yla ilgili barış girişimime destek vermesini istedim

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ukrayna krizine ilişkin barış girişimine destek vermesini ve çözüme ilişkin çabaların... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T11:33+0300

2024-07-10T11:33+0300

2024-07-10T11:33+0300

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Washington’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen Orban, görüşmenin ardından Facebook hesabından paylaştığı videoda, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan barış misyonumuzda bize destek olmasını rica ettim. Savaşan tarafların konumları hala birbirinden çok uzak. Ancak ‘barışın dostları’ birleşirse ortak çabalarla barışa doğru bir sonraki adımı atabiliriz” şeklinde konuştu.Orban, ayrıca Erdoğan’ı İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile Ukrayna'daki ihtilafta başarılı bir arabuluculuk geçmişine sahip tek ülke lideri olarak niteledi.Macaristan Başbakanı, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de görev süresi mayıs sonunda sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 8 Temmuz’da Pekin'de Çin lideri Şi Cinping’le görüşmüştü.Orban, dönem başkanlığı sürecini bir barış misyonu olarak gördüklerini, gerçekleştirdiği ziyaretlerin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu misyon devam edecek” demişti.Orban’ın Rusya ziyareti Avrupa Birliği yönetimi ve bazı Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmişti.Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.Erdoğan, Washington ziyareti öncesi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmaması gerektiğini söylemişti.Ukrayna'da çözüme yönelik 'barış misyonu' kapsamında 2 Temmuz'da Ukrayna ve 5 Temmuz'da ise Rusya'yı ziyaret eden Başbakan Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından NATO'nun politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini bildirmişti.Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini kaydetti.Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.NATO’nun ittifakı bir barış projesi olarak sürdürmekle yükümlü olduğunu belirten Orban, ittifakın geleceği söz konusu olduğunda Macaristan’ın diğer jeopolitik güçlerle çatışmayı kaçınılmaz gören ‘üye devletlerin çoğunluğuyla tam olarak aynı fikirde olmadığına’ vurgu yaparak, şöyle devam etti:Bu kehanetin kendi kendini gerçekleştiren doğasının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Macar Başbakan, NATO'nun Ukrayna'da olası bir operasyona hazırlandığı ve ittifak ülkelerinin birliklerinin artık cephe hattına yakın olduğu yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-buyukelci-antonov-nato-zirvesinin-ilk-gunu-ittifakin-saldirgan-dogasini-ortaya-koydu-1085714502.html

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