TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah.