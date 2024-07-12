https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/tbmm-baskanvekili-bozdag-abdestimizden-suphemiz-yok-diyerek-iddialara-cevap-verdi-1085795680.html
TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi
TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T13:22+0300
2024-07-12T13:22+0300
2024-07-12T13:22+0300
türkiye
bekir bozdağ
ayhan bora kaplan
abdest
ankara cumhuriyet başsavcılığı
macaristan
serdar sertçelik
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadesini kullandı.Bozdağ açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-tunc-turkiye-yuzyilini-adaletin-yuzyili-yapmak-icin-kararlilikla-calismaya-devam-edecegiz-1085795520.html
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bekir bozdağ, ayhan bora kaplan, abdest, ankara cumhuriyet başsavcılığı, macaristan, serdar sertçelik
bekir bozdağ, ayhan bora kaplan, abdest, ankara cumhuriyet başsavcılığı, macaristan, serdar sertçelik
TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi
TBMM Başkanvekili Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadesini kullandı.
Bozdağ açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah.