TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD Çin’e yakın bölgeleri askerileştirerek ekonomik gündemi güvenlik gündemine dönüştürmek istiyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:28
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Berat Albayrak, hatalarıyla birlikte söylemek gerekirse Mehmet Şimşek’ten daha başarılı'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarımdaki kriz yeni zamların habercisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen ve Doç. Dr. Aydın Arslan, Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada her yıl ortalama 372 bin, Türkiye'de 900 kişi suda boğularak ölüyor
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
15:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/tbmm-baskanvekili-bozdag-abdestimizden-suphemiz-yok-diyerek-iddialara-cevap-verdi-1085795680.html
TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi
TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanvekili Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T13:22+0300
2024-07-12T13:22+0300
türkiye
bekir bozdağ
ayhan bora kaplan
abdest
ankara cumhuriyet başsavcılığı
macaristan
serdar sertçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069807370_0:52:3167:1833_1920x0_80_0_0_53602f1b5448e7acc71f625c70fee4e5.jpg
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadesini kullandı.Bozdağ açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-tunc-turkiye-yuzyilini-adaletin-yuzyili-yapmak-icin-kararlilikla-calismaya-devam-edecegiz-1085795520.html
türkiye
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/11/1069807370_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_251e9678e3e94d40f6ca6d7275e14d02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bekir bozdağ, ayhan bora kaplan, abdest, ankara cumhuriyet başsavcılığı, macaristan, serdar sertçelik
bekir bozdağ, ayhan bora kaplan, abdest, ankara cumhuriyet başsavcılığı, macaristan, serdar sertçelik

TBMM Başkanvekili Bozdağ ‘abdestimizden şüphemiz yok’ diyerek iddialara cevap verdi

13:22 12.07.2024
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AA
Abone ol
TBMM Başkanvekili Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum" ifadesini kullandı.
Bozdağ açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала