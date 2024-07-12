https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-tunc-turkiye-yuzyilini-adaletin-yuzyili-yapmak-icin-kararlilikla-calismaya-devam-edecegiz-1085795520.html

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T13:11+0300

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2024-07-12T13:11+0300

türkiye

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

9. yargı paketi

türkiye yüzyılı

recep tayyip erdoğan

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini açıkladı.Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, 9. yargı paketi, türkiye yüzyılı, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm anayasa ve adalet komisyonu