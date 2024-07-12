https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-tunc-turkiye-yuzyilini-adaletin-yuzyili-yapmak-icin-kararlilikla-calismaya-devam-edecegiz-1085795520.html
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T13:11+0300
2024-07-12T13:11+0300
2024-07-12T13:11+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
9. yargı paketi
türkiye yüzyılı
recep tayyip erdoğan
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini açıkladı.Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-simsek-odemeler-dengesi-verilerini-degerlendirdi-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1085793921.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, 9. yargı paketi, türkiye yüzyılı, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm anayasa ve adalet komisyonu
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, 9. yargı paketi, türkiye yüzyılı, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm anayasa ve adalet komisyonu
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini açıkladı.
Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.
Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.