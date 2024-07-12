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Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi ise yüzde 25.7 arttı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.76 milyar adet olarak gerçekleşti.Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3.2 arttı, hindi eti üretimi yüzde 20.9 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5.6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6.8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6.4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı.Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 12.5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 3.2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.
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tavuk, yumurta, hindi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
tavuk, yumurta, hindi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı

10:33 12.07.2024
© AA / Raşit AydoğanTürkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi ise yüzde 25.7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.76 milyar adet olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3.2 arttı, hindi eti üretimi yüzde 20.9 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5.6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6.8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6.4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı.
Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 12.5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.
Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 3.2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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