https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/tavuk-yumurtasi-uretimi-yuzde-71-hindi-eti-uretimi-yuzde-257-artti-1085790634.html

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı

Sputnik Türkiye

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1, hindi eti üretimi ise yüzde 25.7 arttı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T10:33+0300

2024-07-12T10:33+0300

2024-07-12T10:33+0300

türkiye

tavuk

yumurta

hindi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085672728_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_9785ea29886572868d044add0c471536.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.76 milyar adet olarak gerçekleşti.Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7.1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3.2 arttı, hindi eti üretimi yüzde 20.9 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5.6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6.8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6.4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 25.7 arttı.Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 12.5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 3.2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/ucretli-calisan-sayisi-yillik-yuzde-43-artti-en-buyuk-artis-insaat-sektorunde-1085790171.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tavuk, yumurta, hindi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)