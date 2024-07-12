https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/musktan-avrupa-komisyonuna-yonelik-buyuk-iddia-gizli-anlasma-teklif-etmisler--1085812014.html

Musk'tan Avrupa Komisyonu'na yönelik büyük iddia: Gizli anlaşma teklif etmişler

Musk'tan Avrupa Komisyonu'na yönelik büyük iddia: Gizli anlaşma teklif etmişler

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Avrupa Komisyonu’nun (AK) X sosyal medya platformuna karşı cezai önlemler almasının ardından, tüm dünyayı şoke eden ağır suçlamalarda bulundu... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:05+0300

2024-07-12T22:05+0300

2024-07-12T22:05+0300

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Yakın zamanda Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X’in AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, X’in nefret söylemi, yanlış bilgi ve terörizmin yüceltilmesiyle ilgili paylaşımları incelendi.Komisyon, X’in Community Notes özelliğinin etkinliğini ve ücretli abonelikle gelen mavi tiklerin yanıltıcı olup olmadığını değerlendirdi. Araştırma sonrasında, X’in kullanıcılarını yanıltmak için bazı araçlar kullandığı tespit edildiği iddia edildi. Reklam şeffaflığı ve veri erişimi konusunda da endişeler dile getirildi.Rüşvet teklif etmişlerElon Musk, Avrupa Komisyonu’nun X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdiğini iddia etti. Musk’a göre, diğer platformlar bu anlaşmayı kabul ederken, X platformu kabul etmedi. Bu açıklama, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.Elon Musk, konuya ilişkin X’ten yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu, X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdi, ancak biz bu anlaşmayı kabul etmedik. Şeffaflık ve dürüstlükten yanayız.” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun bu suçlama karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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