https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/musktan-avrupa-komisyonuna-yonelik-buyuk-iddia-gizli-anlasma-teklif-etmisler--1085812014.html
Musk'tan Avrupa Komisyonu'na yönelik büyük iddia: Gizli anlaşma teklif etmişler
Musk'tan Avrupa Komisyonu'na yönelik büyük iddia: Gizli anlaşma teklif etmişler
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Avrupa Komisyonu’nun (AK) X sosyal medya platformuna karşı cezai önlemler almasının ardından, tüm dünyayı şoke eden ağır suçlamalarda bulundu... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T22:05+0300
2024-07-12T22:05+0300
2024-07-12T22:05+0300
dünya
elon musk
x
twitter
avrupa komisyonu
avrupa birliği komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6b0d31d56fb459952eb2c57ee9e7f90.jpg
Yakın zamanda Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X’in AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, X’in nefret söylemi, yanlış bilgi ve terörizmin yüceltilmesiyle ilgili paylaşımları incelendi.Komisyon, X’in Community Notes özelliğinin etkinliğini ve ücretli abonelikle gelen mavi tiklerin yanıltıcı olup olmadığını değerlendirdi. Araştırma sonrasında, X’in kullanıcılarını yanıltmak için bazı araçlar kullandığı tespit edildiği iddia edildi. Reklam şeffaflığı ve veri erişimi konusunda da endişeler dile getirildi.Rüşvet teklif etmişlerElon Musk, Avrupa Komisyonu’nun X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdiğini iddia etti. Musk’a göre, diğer platformlar bu anlaşmayı kabul ederken, X platformu kabul etmedi. Bu açıklama, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.Elon Musk, konuya ilişkin X’ten yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu, X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdi, ancak biz bu anlaşmayı kabul etmedik. Şeffaflık ve dürüstlükten yanayız.” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun bu suçlama karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/turk-gocmen-abdyi-karistirdi-elon-musk-bile-olaya-dahil-oldu--1084168975.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b699476e2092b93de2055087b7d8fb00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, x, twitter , avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu
elon musk, x, twitter , avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu
Musk'tan Avrupa Komisyonu'na yönelik büyük iddia: Gizli anlaşma teklif etmişler
Elon Musk, Avrupa Komisyonu’nun (AK) X sosyal medya platformuna karşı cezai önlemler almasının ardından, tüm dünyayı şoke eden ağır suçlamalarda bulundu. Musk’ın açıklamaları, komisyonun işleyişinin sorgulanmasına neden oldu.
Yakın zamanda Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, X’in AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, X’in nefret söylemi, yanlış bilgi ve terörizmin yüceltilmesiyle ilgili paylaşımları incelendi.
Komisyon, X’in Community Notes özelliğinin etkinliğini ve ücretli abonelikle gelen mavi tiklerin yanıltıcı olup olmadığını değerlendirdi. Araştırma sonrasında, X’in kullanıcılarını yanıltmak için bazı araçlar kullandığı tespit edildiği iddia edildi. Reklam şeffaflığı ve veri erişimi konusunda da endişeler dile getirildi.
Elon Musk, Avrupa Komisyonu’nun X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdiğini iddia etti. Musk’a göre, diğer platformlar bu anlaşmayı kabul ederken, X platformu kabul etmedi. Bu açıklama, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Elon Musk, konuya ilişkin X’ten yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu, X’in cezai yaptırımlardan kaçınması için gizli bir anlaşma önerdi, ancak biz bu anlaşmayı kabul etmedik. Şeffaflık ve dürüstlükten yanayız.” ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu’nun bu suçlama karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.