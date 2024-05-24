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Türk göçmen ABD'yi karıştırdı: Elon Musk bile olaya dahil oldu
Türk göçmen ABD'yi karıştırdı: Elon Musk bile olaya dahil oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Türk bir göçmenin Meksika'da kartele para ödeyip ABD sınırına geçmesi ardından Joe Biden'ın göçmen politikasını eleştirmesi, ülkede viral oldu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T14:30+0300
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elon musk
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kaçak göçmen
göçmen krizi
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ABD'de Demokratlar ve Joe Biden hükümeti, Cumhuriyetçiler tarafından göçmen ve sınır konusunda sürekli olarak eleştilirken gündeme Türkiye'den giden bir göçmenin sözleri oturdu. ABD'ye Meksika üzerinden karteller aracılığıyla girdiğini söyleyen bir Türk, sınırı geçtikten sonra FOX News kanalına röportaj verdi. Sınırdan geçerken hiçbir kontrol olmadığını, 10 bin doları kartele verdikten sonra çok kolay bir şekilde ABD'ye geçtiğini söyleyen Türk, göç krizi hakkında "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor bilmiyorlar, tamam ben iyiyim. Ama diğerleri iyi değilse?" ifadelerini kullanarak kendisi hariç diğer göçmenleri ve sınır politikasını eleştirdi. Ortaya çıkan bu ilginç röportaj ABD'de viral olurken, Cumhuriyetçilerden Mike Johnson X sosyal medya hesabında, "İllegal göçmenler bile sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğini gördüğünde, Biden'ın başarısız olduğunu anlıyorsun" gönderisi paylaştı. Bunu gören ve sürekli olarak Biden'ın politikalarını eleştiren Musk ise, resmi hesabından "Cidden" ifadesini kullanarak olaya yorumunu kattı. Elon Musk'un genel olarak Biden hükümetinin birçok politikasına katılmadığı biliniyor. Musk ayrıca Ukrayna'da da ABD hükümetinin barışı engellediğine yönelik birçok paylaşım yapmış, Tucker ve Putin'in röportajını da kendi sayfasında paylaşmıştı.
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türk, göçmen, elon musk, elon musk, abd, sınır, kaçak göçmen, göçmen krizi
türk, göçmen, elon musk, elon musk, abd, sınır, kaçak göçmen, göçmen krizi

Türk göçmen ABD'yi karıştırdı: Elon Musk bile olaya dahil oldu

14:30 24.05.2024 (güncellendi: 14:32 24.05.2024)
© AP Photo / Czarek SokolowskiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Sosyal medyada Türk bir göçmenin Meksika'da kartele para ödeyip ABD sınırına geçmesi ardından Joe Biden'ın göçmen politikasını eleştirmesi, ülkede viral oldu. Olaya Elon Musk'tan da yorum geldi.
ABD'de Demokratlar ve Joe Biden hükümeti, Cumhuriyetçiler tarafından göçmen ve sınır konusunda sürekli olarak eleştilirken gündeme Türkiye'den giden bir göçmenin sözleri oturdu.
ABD'ye Meksika üzerinden karteller aracılığıyla girdiğini söyleyen bir Türk, sınırı geçtikten sonra FOX News kanalına röportaj verdi. Sınırdan geçerken hiçbir kontrol olmadığını, 10 bin doları kartele verdikten sonra çok kolay bir şekilde ABD'ye geçtiğini söyleyen Türk, göç krizi hakkında "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor bilmiyorlar, tamam ben iyiyim. Ama diğerleri iyi değilse?" ifadelerini kullanarak kendisi hariç diğer göçmenleri ve sınır politikasını eleştirdi.
Ortaya çıkan bu ilginç röportaj ABD'de viral olurken, Cumhuriyetçilerden Mike Johnson X sosyal medya hesabında, "İllegal göçmenler bile sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğini gördüğünde, Biden'ın başarısız olduğunu anlıyorsun" gönderisi paylaştı.
Bunu gören ve sürekli olarak Biden'ın politikalarını eleştiren Musk ise, resmi hesabından "Cidden" ifadesini kullanarak olaya yorumunu kattı.
Elon Musk'un genel olarak Biden hükümetinin birçok politikasına katılmadığı biliniyor. Musk ayrıca Ukrayna'da da ABD hükümetinin barışı engellediğine yönelik birçok paylaşım yapmış, Tucker ve Putin'in röportajını da kendi sayfasında paylaşmıştı.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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