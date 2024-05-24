https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/turk-gocmen-abdyi-karistirdi-elon-musk-bile-olaya-dahil-oldu--1084168975.html

Türk göçmen ABD'yi karıştırdı: Elon Musk bile olaya dahil oldu

Türk göçmen ABD'yi karıştırdı: Elon Musk bile olaya dahil oldu

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Türk bir göçmenin Meksika'da kartele para ödeyip ABD sınırına geçmesi ardından Joe Biden'ın göçmen politikasını eleştirmesi, ülkede viral oldu... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T14:30+0300

2024-05-24T14:30+0300

2024-05-24T14:32+0300

dünya

türk

göçmen

elon musk

elon musk

abd

sınır

kaçak göçmen

göçmen krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080910798_0:131:2503:1539_1920x0_80_0_0_9a6454ef94be2dbfdf7e0de3056db415.jpg

ABD'de Demokratlar ve Joe Biden hükümeti, Cumhuriyetçiler tarafından göçmen ve sınır konusunda sürekli olarak eleştilirken gündeme Türkiye'den giden bir göçmenin sözleri oturdu. ABD'ye Meksika üzerinden karteller aracılığıyla girdiğini söyleyen bir Türk, sınırı geçtikten sonra FOX News kanalına röportaj verdi. Sınırdan geçerken hiçbir kontrol olmadığını, 10 bin doları kartele verdikten sonra çok kolay bir şekilde ABD'ye geçtiğini söyleyen Türk, göç krizi hakkında "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor bilmiyorlar, tamam ben iyiyim. Ama diğerleri iyi değilse?" ifadelerini kullanarak kendisi hariç diğer göçmenleri ve sınır politikasını eleştirdi. Ortaya çıkan bu ilginç röportaj ABD'de viral olurken, Cumhuriyetçilerden Mike Johnson X sosyal medya hesabında, "İllegal göçmenler bile sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğini gördüğünde, Biden'ın başarısız olduğunu anlıyorsun" gönderisi paylaştı. Bunu gören ve sürekli olarak Biden'ın politikalarını eleştiren Musk ise, resmi hesabından "Cidden" ifadesini kullanarak olaya yorumunu kattı. Elon Musk'un genel olarak Biden hükümetinin birçok politikasına katılmadığı biliniyor. Musk ayrıca Ukrayna'da da ABD hükümetinin barışı engellediğine yönelik birçok paylaşım yapmış, Tucker ve Putin'in röportajını da kendi sayfasında paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/musk-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-yapmaliydi-1083373874.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk, göçmen, elon musk, elon musk, abd, sınır, kaçak göçmen, göçmen krizi