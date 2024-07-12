https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/internetten-canli-yayin-yapan-kisi-kendisini-yanlislikla-basindan-vurdu-1085799200.html
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu
Sputnik Türkiye
Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T14:21+0300
2024-07-12T14:21+0300
2024-07-12T14:21+0300
türkiye
canlı yayın
kaza
silah
ağır yaralı
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Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir şahıs, yayın esnasında tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/20-gundur-kayipti-evlere-temizlige-giden-genc-kizin-6-parcaya-ayrilmis-cesedi-insaatta-bulundu--1085799073.html
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canlı yayın, kaza, silah, ağır yaralı
canlı yayın, kaza, silah, ağır yaralı
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu
Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu.
Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir şahıs, yayın esnasında tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.